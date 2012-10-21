امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گیلان از حیث تراکم جمعیت بعد از تهران مقام دوم را دارد، افزود: گسترش بی رویه شهرها و رشد جمعیت یکی ازعوامل اصلی کاهش و از بین رفتن زیستگاه های طبیعی و تخریب محیط زیست است.

وی همچنین تراکم جمعیت را از موانع استقرار هرگونه صنعت در استان دانست و اظهار داشت: اعتراض های مردمی، محیط زیست را برای صدور مجوز با مشکل مواجه می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان بر ضرورت نصب سیستم پایش آنلاین صنایع تاکید کرد و گفت: طبق قانون اگر صنایع این سیستم را نصب نکنند به عنوان واحد آلاینده در پایان سال به سازمان مالیاتی معرفی و مشمول یک درصد عوارض آلایندگی می شوند.

وی ادامه داد: این عوارض در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد تا در خصوص مسائل زیست محیطی هزینه شود.

عبدوس گفت: تمام واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف جلوگیری از آلودگی ‌های زیست‌ محیطی به دستگاه پایش آنلاین مجهز می ‌شوند.

وی اظهار داشت: اهمیت کنترل کیفی آلاینده‌ ها و نقش زیربنایی آن در پاکیزگی و سالم نگه داشتن محیط زیست امری حیاتی است که در این زمینه باید راهبردهای اساسی را مد نظر و ملاک کار قرار داد.