ایران به رقیب راهبردی غرب تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار پاسدار یدالله جوانی طی سخنانی در اجتماع کارکنان نیروی دریایی سپاه در بندرعباس با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تغییر هندسه سیاسی جهان و دلایل دشمنی استکبار جهانی با انقلاب و خشم و عصبانیت آنان از نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: امروز غربی ها احساس می کنند که جمهوری اسلامی ایران با دستاوردها و تحولات و پیشرفت های جدید، در قامت یک رقیب راهبردی که می تواند ترکیب اتاق فرمان جهان را تغییر داده و خودش به یکی از اعضای آن تبدیل شود، ظاهر شده است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تحولات شگرفی در جهان به ضرر قدرت های سلطه گر به وقوع پیوسته است که سرچشمه آن انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: نقش تحول آفرین انقلاب اسلامی در معادلات جهانی و منطقه ای که چند قطبی شدن نظام جهان، شکست و ناکامی آمریکا در سلطه بر جنوب غرب آسیا و خاورمیانه، بیداری اسلامی و متزلزل شدن و فروپاشی پایگاه های آمریکا در منطقه و همچنین به چالش کشیده شدن نظام سرمایه داری از درون، را در پی داشته است، حجم و ابعاد فشارها و دشمنی آمریکا و غرب را علیه این انقلاب، روز افزون کرده است.

جوانی با اشاره به منطق ظالمانه و زورمدارانه قدرت هایی که خود را سکاندار بلامنازع و بی رقیب اتاق فرمان جهان می دانند، گفت: منطق آمریکا به عنوان سردمدار این جریان، سلطه بر کل جهان است و وقتی راهبرد نظم نوین را مطرح می کند، منظورش سلطه بر کل جهان و از آن جمله جنوب غرب آسیا، خاورمیانه و سیطره بر ایران است.

وی افزود: آمریکا به خوبی می داند که بدون سلطه بر ایران و به زیر کشیدن ایران و قبضه کردن ایران، رهبری او بر جهان معنا ندارد.

سردار جوانی با اشاره به این که بعد از فروپاشی بلوک شرق، آمریکایی ها خیز بلندی را برای سلطه کامل بر جهان برداشتند اما در این خیز ناموفق شدند، اظهار داشت: آمریکایی ها برای سلطه بر جهان به این نتیجه رسیدند که باید خاورمیانه را به کنترل درآورند و در دوره کلینتون کارهایی را آغاز کردند که ناکام ماند و در دوره بوش سناریوی 11 سپتامبر و برج های دوقلو را برای تثبیت مدیریت جهانی خودشان طراحی کردند.

وی با تشریح موضع آمریکا در جریان پیاده سازی سناریوی برج های دو قلو افزود: آمریکا در پی سناریوی برج های دوقلو برای این که جریان های مخالف خودش را سرکوب کند، تعریفی را ارائه داد که بر اساس آن هر که با آمریکا نباشد در زمره تروریست ها به حساب می آید و لذا باید از میان برداشته شود.

جوانی در ادامه گفت: در پی این سناریو بود که رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که ما نه با شماییم و نه با تروریست ها و علم کردن پرچم مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا در جریان این سناریو در حقیقت خیزی برای تسلط کامل آنان بر خاورمیانه بود.

وی افزود: جبهه غرب به رهبری آمریکا قصد داشت تا از رهگذر لشکرکشی به افغانستان و عراق، وادار ساختن اسرائیل به جنگ علیه حزب الله لبنان، ورود به ایران، ایجاد جریان های مخالف در منطقه و دنبال کردن تغییر و تحولات دلخواه خود در کشورهای منطقه، در خیز خود موفق شود اما نه تنها در این خیز موفق نشد، بلکه در باتلاقی کشنده فرو رفت و در حالی که برای خروج از این باتلاق دست و پا می زد، حادثه عظیم بیداری اسلامی رخ داد.

سردار جوانی در بخش دیگری از تحلیل مسائل سیاسی خاورمیانه به چالش عمیق جریان لیبرال دمکراسی در تقابل با انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی در پرتو پیشرفت هایی که در ابعاد گوناگون کسب کرده، به رقیب راهبردی غرب تبدیل شده است و جبهه غرب به سرکردگی آمریکا، دو جبهه داخلی و خارجی را برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران گشوده و تقویت کرده است.

وی افزود: دایره فشارهای بیرونی بر ما به گونه ای است که همه عوامل فشار را به کار گرفته اند و در حال حاضر فقط با ما جنگ نظامی ندارند، و همه کارهایی که از دستشان برمی آید را انجام می دهند و فقط نمی توانند به شکل نظامی بجنگند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که جبهه غربی به رهبری آمریکا، در همه حوزه ها به جنگی تمام عیار علیه انقلاب اسلامی دست زده است، گفت: دایره فشارهای بیرونی به گونه ای است که امروز آمریکایی ها، غربی ها و اروپایی ها، از همه عوامل فشاری که از دستشان برمی آمده، بهره گرفته اند و در حال اعمال آن هستند و فقط در حال حاضر با ما جنگ نظامی ندارند و الا در سایر حوزه ها، جنگی تمام عیار را علیه ما تدارک دیده و در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: اگر جنگ نظامی و رویارویی مستقیم را استثنا کرده اند، دلیلش اقتدار و توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی و آمادگی عمومی در جامعه برای ایستادگی در برابر تجاوز خارجی است و بنا به اعتراف خود غربی ها، راه اندازی یک جنگ علیه ایران به شکل نظامی چه آمریکا باشد، چه اسرائیلی ها و چه مشترک، نخواهد توانست متجاوز را به اهداف خودش برساند و آنها دچار مشکل می شوند.

سردار جوانی گفت: آنها در این تقابل و رویارویی، تنها امیدشان به این است که در جنگ نرم و جنگ اقتصادی بتوانند گفتمانی را در ایران شکل دهند که این گفتمان، راه نجات و برون رفت از بن بستی است که در مقابله با جموری اسلامی ایران با آن مواجهه شده اند.

وی افزود: غربی ها هدف خود را حتی کتمان هم نمی کنند و می گویند فشارها خصوصا در حوزه تحریم ها به گونه ای بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کند که در میان آحاد ملت،‌گروههای نخبه، سیاسی، جریان ها و... گفتمان سازش شکل بگیرد؛ سازش با آمریکا، سازش با غرب، کنارآمدن و کوتاه آمدن در برابر آنها و اینکه تنها راه نجات در این مطلب دیده شود.

جوانی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر ما از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز توجه کنیم، درست بعد از فروپاشی نظام ستمشاهی که امام(ره) پرچم مبارزه با آمریکا را به دست گرفت،‌ در داخل، جریان هایی بودند که با این ادبیات و سیاست امام(ره) مخالف بودند.

سردار جوانی اظهار داشت: امام(ره) بر این باور بودند که اهتزاز پرچمی که برافراشته شده، پرچم دین، پرچم اسلام،‌ پرچم مبارزه با آمریکا و تداوم این مبارزه، جز با به زیر کشیدن آمریکا میسر نیست.

وی افزود: این اعتقاد و باور امام(ره) بود و در گذر زمان هم درست بودن و حقانیت این باور اثبات شد که باید آن قدرتی که به دنبال بلعیدن و سیطره بر جهان است به زیر کشیده شود چون اگر به زیر کشیده نشود، او به دنبال سلطه بر کل جهان و از جمله شما است و منطقی جز این ندارد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که دشمن با شدت بخشیدن به موضوع تحریم ها، آخرین تیری را نیز که در چله داشت، رها کرده است، گفت: در طی این سی و اندی سال از عمر انقلاب اسلامی، جنگ نظامی را به ما تحمیل کردند، ناکام ماندند، از جنگ فرهنگی تمام عیاری که سازماندهی و اجرا کردند و فتنه 88 نیز از دل آن بیرون آمد، به اهداف خود دست پیدا نکردند،‌ با ناکامی در فتنه 88،‌جنگ اقتصادی را با تحریم نفتی، تحریم بانکی، تحریم شبکه حمل و نقل و همچنین مجموعه ای از اقداماتی که درآمدهای ارزی ما را کاهش دهد، شدت بخشیدند تا نگذارد که ملت ایران به زندگی و فعالیت عادی خودش ادامه دهد.

وی افزود: امروز آمریکایی که شکست های متعددی از انقلاب اسلامی متحمل شده و در حال فروریختن است، تنها راه نجات خود را در این می داند که با تشدید فشارها بر ملت ایران، اعم از فشارهای مالی، تجاری، اقتصادی و...، و به چالش کشیدن معیشت مردم، مشکل گرانی، تورم و اتفاقات دیگری که امروز در عرصه اقتصاد می بینید، مردم را به این جمع بندی برساند که انگار سیاست ایستادگی در برابر آمریکا، سیاست درستی نبوده است؛ فشاری که در داخل نیز از سوی عده ای برای تقویت این نگاه، دنبال می شود.

سردار جوانی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند آن چیزی که عامل این فشارها بوده، اصل این انقلاب و استقلال ملت ایران و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی و سلطه گری بوده و تصور نشود که اگر ما مثلا در موضوع هسته ای انعطاف به خرج دادیم و کوتاه آمدیم،‌ دیگر مشکل ما حل می شود.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری افزود: مشکل آنها ایستادن روی پای خودمان است، این ایستادن، ما را به رقیب راهبردی برای آنها تبدیل کرده است و در حال ایجاد تحول بنییادین در معادلات جهان است.

سردار جوانی در ادامه گفت: دشمن به دنبال این است که صحنه انتخابات در ایران صحنه رقابت بین دو نگاه بشود؛ نگاهی که تاکید بر ایستادگی دارد و نگاهی که به دنبال یک نوع کنارآمدن، سازش و کوتاه آمدن است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: باید ماه های آینده و انتخابات 92 را به صحنه رویارویی جدی بین نظام اسلامی با دشمنان خودش توصیف کرد؛ چه دشمنان شناخته شده بیرونی که به شکل شبانه روزی در حال سرمایه گذاری علیه نظام هستند و چه جریان هایی در داخل که از مسیر اصلی که مسیر ولایت است فاصله گرفته اند.

