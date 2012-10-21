اسماعیلی درگذشت مدیر انتشارات پیام آزادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت دانش آموزان و معلمان بروجنی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر حادثه دلخراش اتوبوس حامل دانش آموزان راهیان نور که منجر به از دست دادن تعدادی از دانش‌آموزان، معلمان و مربیان و یک نفر از پاسداران عزیزمان شد، زخمی بر دل مسئولان فرهنگی بر جای گذاشت و ملّت بزرگوار ایران اسلامی را عزادار نمود. به راستی این دانش‌آموزان که در سفر معنوی راهیان نور به دنبال آموختن حقیقت، سرزمین نورانی آغشته به خون شهدای عزیز بودند، الگوی خود را یافتند و به دیدار معبود شتافتند و ما را در غم نبودن وجود نورانیشان تنها گذاشتند. راهی که این عزیزان در مسیر تعلیم و تعلم ره سپار آن شده بودند به حقیقت نور و ایمان بود و همانا در دیار رحمت الهی همنشین شهیدان و عرشیان خواهند شد، لذا زبان قاصر از آن است که تسلی بخش اندوه از دست دادن این عزیزان باشد. امید به رحمت حق تعالی الطاف الهی، داغ این مصیبت را تحمل پذیر می‌کند. اینجانب با دلی پُر از از اندوه، این واقعه دردناک را به بازماندگان محترم به ویژه خانواده عزیزان دلبندمان تسلیت عرض می‌کنم و مغفرت و آمرزش ابدی برای درگذشتگان و سلامت اجر و صبر جمیل برای بازماندگان از درگاه خداوند یکتا، مسالت دارم.



علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در یک پیام تسلیت دیگر، درگذشت ناشر پیشکسوت انقلابی محمدرضا علیان را به جامعه نشر و اهالی فرهنگی تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

مرگ پایان زندگی نیست بلکه آغازی است برای پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به ویژه مرگ آنان که در زندگانی گام‌های بلندی برداشته‌اند و در خدمت به دیگران کوشیده‌اند. مدیر تلاشگر و خدمتگزار انتشارات پیام آزادی جناب آقای محمدرضا علیان جاسبی رحل اقامت از دنیای فانی برگرفت و به سرای باقی شتافت. فقدان این مدیر گرانمایه را به جامعه فرهنگی کشور به ویژه اهالی نشر تسلیت گفته و برای بازماندگان و نزدیکان آن مرحوم آرزوی صبر و سلامتی داریم.