2500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد زنجان خودکفا شدند

بهرام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی با اجرای طرح‌های اشتغالزایی و توانمندسازی میسر است.

وی نقش رسانه ها را در در توسعه مشارکت های مردمی و اطلاع رسانی مردمی بسیار موثر دانست و افزود: رسانه ها بازوی توانمند کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

ولی زاده با اشاره به اینکه امسال نیز برای اشتغالزایی مددجویان برنامه‌‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است، گفت: امسال 600 میلیارد ریال اعتبار به کمیته امداد استان زنجان اختصاص یافته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در حال حاضر دو هزار پرونده مددجویی به بانک‌های عامل ارسال شده است.

ولیزاده تاکید کرد: در حال حاضر 22 هزار و 650 خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند که معادل 50 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد هستند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر 40 هزار مددجو به صورت دائمی از خدمات کمیته امداد استفاده می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان یاد آور شد: 10 هزار نفر نیز به صورت تک خدمتی و چند خدمتی از خدمات نهاد استفاده می کنند.

ولیزاده گفت: این نهاد 35 سر فصل کاری دارد و این خدمات دسته بندی شده و 30 هزارنوع خدمت به مدد جویان تحت پوشش ارائه می شود.

وی ادامه داد: مشاوره حقوقی و قضایی مهمترین خدمات این نهاد است.