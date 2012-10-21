درخشش جانباز گلستانی در نمایشگاه عکس لحظه های جاودانه

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حاج داود عامری از جانبازان با افتخار هشت سال دفاع مقدس در جشنواره لحظه های جاودانه با ارائه دو قطعه عکس در بخش رقابتی جشنواره در میان 45 عکس این جشنواره حائز رتبه دوم و موفق به کسب لوح تقدیر و هدیه این نمایشگاه شد.

وی اظهار داشت: حاج داود عامری جانباز 70 درصد گلستانی تا کنون در بسیاری از کشورها در مسابقات عکاسی در کشورهای مختلف شرکت و موفق به دریافت عناوین و کسب رتبه هایی شده است.

طالع زاری بیان داشت: همچنین این عکاس، از ورزشکاران کوهنورد و عضو تیم کوهنوردی جانبازان و موفق به فتح بسیاری از قله های داخل و خارج به دفعات نموده است.

وی افزود: عامری حائز رتبه های بین المللی متعدد در مسابقات عکاسی و صعود به قله های جهان است.