  1. استانها
  2. یزد
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

تابش:

مدیریت شهری همگام با تحولات فناوری خدمات به مردم را ارتقاء دهد

مدیریت شهری همگام با تحولات فناوری خدمات به مردم را ارتقاء دهد

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردکان گفت: پیشرفتهای سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث پیدایش روشهای جدیدی در عرصه زندگی مردم شده است و مدیریت شهری باید همگام و متناسب با این تحولات در ایجاد محیط مناسب زندگی مردم بکوشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در همایش بزرگ افتتاحیه دوره آموزشی شهروند الکترونیک اردکان با بیان اینکه شهر الکترونیک، ما را از دنیای یک بعدی شهرهای سنتی و امروزی به دنیای دو بعدی فضای فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی می برد، افزود: سرعت توسعه این فناوریها آنچنان فزاینده است که به زودی به دنیای سه بعدی وارد خواهیم شد.

وی افزود: هر چند شاید تصور آن در بدو امر قدری دشوار باشد ولی باید از هم اینک لوازم و راهکارهای لازم سنجیده شود و آمادگی و توانایی پذیرش ورود به این جامعه را داشته باشیم.

تابش با تاکید بر لزوم طراحی الگوی مناسب با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، برای گذر از سبک زندگی سنتی و ورود به دنیای اینترنتی و ارتباطی مدرن گفت: پیشرفتهای سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث پیدایش روشهای جدیدی در عرصه زندگی مردم شده است و مدیریت شهری باید متناسب با این تحولات در ایجاد محیط مناسب زندگی مردم بکوشد.

نماینده مردم اردکان با تعریف و تبیین الزامات شهر الکترونیک و شهروندان الکترونیکی و مراحل اجرایی شدن یک شهر الکترونیک برای استفاده عموم مردم از تمام خدمات و نیازهای روزمره، ضریب نفوذ اینترنت را یکی از شاخص های مهم حوزه فناوری اطلاعات در اهداف توسعه هزاره عنوان کرد و گفت: این ضریب در کشورهای سوئد و آمریکا به ترتیب با 90 و 75 درصد بیشترین و در یمن و کشورهای آفریقایی همچون بورکینافاسو و زیمبابوه در پائین ترین سطح قرار دارد.

وی افزود: 33 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد که این میزان حدود 45 درصد جمعیت کشور را شامل می شود و از این تعداد چهار میلیون و 500 هزار نفر از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند.

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: امروزه دیگر اینترنت یک امر تجملاتی نیست و استفاده از اینترنت به عنوان یک حق بشری و در زمره حقوق شهروندی و ابزاری جهت حضور شایسته در جامعه نوین تلقی می شود.

نماینده مردم اردکان همچنین با اشاره به تشکیل اولین جلسه شهر الکترونیک اردکان در تیرماه سال گذشته و اقدامات انجام گرفته تاکنون،از مجموعه شهرداری اردکان و مدیریت گروه پیشگامان تشکر کرد و در عین حال از روسای دستگاه های اجرایی و مراکز آموزش عالی خواست تا فعالتر در تکامل این پروژه مهم شهری مشارکت نمایند.

شهردار اردکان نیز در این مراسم با تشریح وضعیت پروژه شهر الکترونیک اردکان گفت: هدف از دوره آموزشی شهروند الکترونیک اردکان، آشنایی عموم مردم با خدمات شهر الکترونیک و افزایش سواد آی تی مردم برای ارائه خدمات به صورت 24 ساعته به کاربران است.

محمدعلی مروتی ادامه داد: این حرکت چند سال به طول می‌انجامد و مجموعه‌ای در حدود 20 تا 30 هزار نفر در شهر را شامل می شود.

کد مطلب 1725044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها