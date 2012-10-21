جزئیات هفتمین جلسه دادگاه قدیمی ترین زندانی زن

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قدیمی‌ترین زندانی زن یکی از بستگان مقتول که به عنوان شاهد به جلسه احضار شده بود در خصوص حادثه اظهار داشت: از قتل زمان زیادی می‌گذرد و من خیلی چیزها را فراموش کردم. به دلیل اینکه هنگام کشته شدن مجید من پیش او نبودم نمی‌توانم درباره جزئیات قتل شهادتی بدهم اما فاطمه به مجید علاقه داشت و هیچوقت نمی‌توانم تصور کنم که نقشه قتل مجید را طراحی و یا اجرا کرده باشد.

سپس عبدالصمد خرمشاهی وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: ‌گرچه شهادت شهود تاثیری در ماهیت قضیه ندارد اما ممکن است عدم حضور یکی از شهود در جلسه دادگاه باعث ایراد دیوان عالی کشور شود که این موضوع رسیدگی به این پرونده را طولانی‌تر خواهد کرد. به همین خاطر از دادگاه خواهشمندم براساس ماده 159 آیین دادرسی عروس قبلی فاطمه را برای شهادت به دادگاه جلب کند.

قاضی خردمند رئیس دادگاه نیز با قبول درخواست وکیل متهم جلسه رسیدگی را تجدید کرد تا سرنوشت فاطمه در هشتمین جلسه محاکمه مشخص شود.

در جلسه قبل یکی دیگر از عروسان سابق متهم به قتل با حضور در دادگاه مدعی شده بود به علت گذشت زمان زیادی از قتل نمی‌تواند در خصوص اتهام فاطمه شهادتی بدهد.

فاطمه متهم است تیر ماه سال 72 دوست همسرش به نام مجید را به قتل رسانده است. فاطمه – 53 ساله – که مقتول آخرین بار به خانه او رفته بود پس از دستگیری لب به اعتراف گشود و گفت ، مجید را با خوراندن دوغ مسموم به سم گیاهی به قتل رسانده است. در پی اعتراف های متهم، کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از کالبد شکافی و آزمایش های سم شناسی، علت مرگ را استفاده از سم گیاهی اعلام کردند.

چند تن از اعضای خانواده و بستگان متهم نیز در تحقیقات قضایی، علیه او شهادت دادند. این در حالی بود که متهم در جلسات بازجویی منکر قتل شد و خود را بیگناه خواند. فاطمه در جلسه دادگاه نیز قتل را انکار کرد و گفت که از ماجرای مرگ مجید چیزی نمی‌داند. او ادعا کرد: وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف کنم. او گفت که برایم رضایت می‌گیرد ولی این کار را نکرد و حالا می‌خواهم واقعیت را بگویم، من در این قتل بی‌گناه هستم.