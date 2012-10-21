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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

نقیب زاده:

نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده را جدی بگیریم

نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده را جدی بگیریم

شیراز- خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر شیراز گفت: زمین لرزه های شیراز هشدار طبیعت است و باید نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده را جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا نقیب زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر استان فارس در دوره زمین لرزه قرار دارد و متاسفانه با توجه به شرایط شیراز و وجود 17هزار بافت فرسوده هشدارهای طبیعت جدی گرفته نشده است.

 وی ادامه داد: بررسیهای مشاوران متخصص،  دو هزارو 500 هکتار بافت فرسوده را در شیراز نشان می دهد که اگر به این موضوع توجه نشود شاهد بروز حادثه  جبران ناپذیری در شیراز هستیم.

عضو شورای شهر شیراز اضافه کرد: تجربه نشان داده با وجود بروکراسی سخت در زمینه نوسازی و بازسازی بافت فرسوده نتیجه لازم در راستای مقاوم سازی خانه ها  گرفته نمی شود.

وی با تاکید بر توجه شهرداری به مسئله مدیریت بحران ابراز کرد: برای هر گونه حادثه ای تمامی ارگانها و به خصوص شهرداری آمادگی لازم را داشته باشند.

فرودگاهی در شان پایتخت فرهنگی نداریم

نقیب زاده اظهار داشت: متاسفانه فرودگاه شیراز به خاطر وجود فاضلاب نامناسب و ایجاد بوی نامتبوع در شان و منزلت پایتخت فرهنگی نیست  و افراد با ورود به شیراز با منظر نامناسبی روبرو می شوند.

این عضو شورای شهر شیراز افزود: با پیدا کردن مشکل و حل تخصصی آن و اتصال به سیستم فاضلاب مناسب باید این مشکل را حل کرد. 

کد مطلب 1725050

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