اختصاصی مهر/ جنگل و روستای ابر به علی آبادکتول الحاق می شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی علی آبادکتول گفت: روستای ابر شاهرود به علی آباد کتول الحاق می شود و در این راستا بخش اعظمی از جنگل ابر نیز به منطقه می پیوندد.