رسول مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس توافق صورت گرفته قرار است روستای ابر به شیرین آباد علی آبادکتول پیوسته و جزیی از این شهرستان شود.
وی اظهار داشت: جلسات هماهنگ انجام شده است و بزودی با نشست روسای منابع طبیعی شاهرود و علی آبادکتول این الحاق صورت می گیرد.
مقسم بیان داشت: به لحاظ حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی الحاق روستای ابر به علی آبادکتول ضرورت دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی علی آبادکتول بیان داشت: روستای کوهستانی شیرین آباد در انتهای دهنه زرین گل واقع است و با روستای ابر 20 کیلومتر فاصله دارد.
وی اظهار داشت: با الحاق این روستا بخش وسیعی از جنگل های منطقه ابر به علی آبادکتول می پیوندند.
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