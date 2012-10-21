پیشرفت 52 درصدی طرح های مهر ماندگار/کاهش هفت درصدی هدررفت آب

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار امیدواری از روند پیشرفت پروژه های مهر ماندگار آب و فاضلاب افزود: تاکنون طرح آبرسانی محرم به فرامرزان ، 60 درصد و طرح آبرسانی جگین – جاسک نیز ، 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی در خصوص چگونگی روند اجرای پروژه های مهر ماندگار آب و فاضلاب گفت: طرح آبرسانی جگین –بشاگرد در مرحله اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 بوده که تا پایان آذر ماه امسال عملیات اجرایی آن شروع می شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: این طرح برای بهره برداری به اعتباری معادل 750 میلیارد ریال نیاز دارد که فاز اول آن در سال 92 بهره برداری می شود و بر اساس پیش بینی های انجام شده، کل این طرح در سال 93 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

به گفته این مسئول طرح آبرسانی جگین-جاسک نیز با هدف تولید هشت میلیون متر مکعب در سال و ظرفیت 510 لیتر در ثانیه اجرایی شده که اعتبار مورد نیاز جهت اتمام کل طرح 149 میلیارد و 770 میلیون ریال است.

خادمی افزود: آبرسانی به فرامرزان بستک از دیگر طرح های مهر ماندگار است که برای اجرای این طرح طی سال 89 و سه ماهه اول سال جاری ،اعتباری معادل 170 هزار 233 میلیون ریال هزینه شده و تکمیل و بهره برداری از آن نیازمند 212 میلیارد ریال اعتبار است.

وی عنوان کرد: میزان هدررفت آب (آب بدون درآمد) در پایان شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشته است، همچنین کمترین هدررفت آب در استان مربوط به شهر سیریک و بیشترین هدر رفت آب در این استان مربوط به شهر فارغان است.

خادمی میزان هدر رفت آب در استان را 25.12 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که متوسط هدررفت آب در کشور 30 درصد اما استاندارد هدررفت آب در کشور 20-15 درصد است.

مدیرعامل آبفا شهری هرمزگان گفت: با توجه به اقدامات اساسی که در راستای کاهش هدررفت آب در سال 90 و شش ماهه امسال صورت پذیرفته، این شرکت موفق به کاهش هفت درصدی میزان هدررفت آب ( از 32.5درصد به 25.5 درصد) در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است.

وی افزود: در حال حاضر در حال حاضر کمترین هدررفت آب را در شهر خمیر 12 درصد و بیشترین هدررفت آب را در شهر فارغان 43 درصد داریم.

این مسئول تصریح کرد: اصلاح شبکه های فرسوده و استاندارد سازی انشعابات غیر استاندارد از جمله راهکارهای موثر و البته پر هزینه کاهش هدررفت در شبکه های توزیع است.

وی افزود: در این راستا بر طبق برنامه و بودجه تدوین شده باید نسبت به اصلاح شبکه توزیع به میزان 166 کیلومتر اقدام شود که تاکنون بیش از 40 درصد اصلاح شبکه انجام شده است.

خادمی اضافه کرد: همچنین پروژه استاندارد سازی پنج هزار و 585 فقره انشعاب از جمله برنامه های تدوین شده بوده که این پروژه در شش ماهه اول امسال در مجموع 40 درصد (نصب 1420 فقره انشعاب) پیشرفت داشته است.