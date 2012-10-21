ملت ایران توطئه ها را پشت سر می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد موسوی ظهر یکشنبه در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی در طول 33 سال گذشته همواره با توطئه های مختلف روبرو بوده که با توکل به خدا به سلامت از آنها عبور کرده است.

وی با اشاره به شهادت دو بسیجی سرافراز در حادثه تروریستی چابهار گفت: شهیدان آسوده و بزی در راه دفاع از دستاوردهای انقلاب و تقویت سنگر نماز جمعه توسط ایادی استکبار به شهادت رسیدند که اگر جانفشانی این بزرگواران نبود به طور حتم تعداد زیادی از نمازگزاران به شهادت می رسیدند.

وی افزود: وفاداری و هوشیاری بسیجیان همیشه در صحنه یکبار دیگر چهره وهابیت و صهیونیسم جهانی را سیاه کرده و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.

پس از تشییع پیکر این دو شهید حادثه تروریستی پیکر شهید حامد بزی در محل شهدای گمنام مسجد امام حسین (ع) چابهار دفن و شهید مرتضی آسوده برای خاکسپاری به زاهدان منتقل شد.