تدوین سیاستهای جمعیتی از طریق تبادل علمی با کشورهای دیگر

به خبرنگار مهر، دکتر کبری خزعلی در نشست خبری تبیین مصوبه سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز یکشنبه برگزار شد، افزود: کشورهای مختلف سیاست‌های تشویقی در زمینه مسکن، بازنشستگی و مرخصی‌های متعدد را برای افزایش جمعیت در نظر گرفته‌اند و در ایران نیز پس از مدتها کار کارشناسی و بررسی سیاستهایی تشویقی با در نظر گرفتن آموزه های دینی تدوین شده است.

به گفته وی، نباید از سیاست‌های سایر کشورها برای افزایش جمعیت تقلید کنیم اما تبادل علمی با این کشورها داریم و البته کمبودی به لحاظ جنبه‌های علمی و دینی در زمینه ترویج ازدواج و فرزندآوری نداریم و بازگشت به فطرت آسان است.

وی گفت: درمقطعی کل جهان تصمیم گرفتند که جمعیت خود را کاهش دهند اما از حدود 55 سال پیش کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفتند، این در حالی است که در این مقطع کشورهای آسیایی و اسلامی همچنین سیاست‌های کاهش جمعیت را دنبال می‌کردند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه گاهی اوقات با آمار بازی می‌شود،افزود: اگر آمار به گونه متقن گفته شود به نفع آینده کشور است.



وی در مورد کاهش جمعیت ایران نیز گفت: به قدری جمعیت ایران کاهش یافته است که برخی از معلمان مدارس ابتدایی در بعضی از نقاط کشور در حال بیکار شدن هستند و این مدارس رو به تعطیلی است.