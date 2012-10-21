گروه خونی A منفی بیشترین مصرف را در گیلان دارد

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بین گروه های خونی، A منفی نیز بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است، افزود: همیشه نیاز به گروه خونی منفی در استان وجود دارد چون جمعیت افرادی که گروه خونی منفی دارند، کم است.

وی اظهارداشت: روزانه حداقل باید 300 نفر به پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون استان مراجعه تا نیاز روزانه خون بیمارستانها تامین شود.

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به اینکه الگوی مرگ و میر و همینطور نیاز به فرآورده های خونی در استان تغییر کرده است، گفت: از مجموع مرگ و میرهایی که در استان رخ می دهد 46 درصد قلب و عروق ،12 درصد سرطان و 9 درصد حوادث ترافیکی و سایر موارد است.

وی با بیان اینکه تولید خون همیشه باید به روز باشد تا بتوان برای نجات جان بیماران اقدام کرد، افزود: یک واحد خون برای نجات جان چهار بیمار مصرف می شود.

داودی اظهارداشت: برخی از مردم در سراسر جهان در هر سن و از هر طبقه اجتماعی برای ادامه حیات خویش به دریافت خون نیازمند هستند. در اغلب موارد تزریق خون یا فرآورده های خونی تنها راه نجات مصدومان، بیماران تالاسمی، بیماران دیالیزی، سرطانی و غیره است.