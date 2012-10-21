پیشنهاد علی دایی به معاون وزیر ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی برگزاری نمایشگاه مطبوعات را یک اقدام موثر در جهت ارتقا و رشد کمی و کیفی رسانه‌ها دانست و یادآور شد: برگزاری نمایشگاه مطبوعات با توجه به نقش نشریات و رسانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: به طور حتم علاقه‌مندانی که به نمایشگاه مطبوعات می‌آیند، انتظارات متفاوتی دارند و شاید بهتر باشد با مطالعه دقیق پیش از آغاز این رویداد به انتظارات متفاوت علاقه مندان پاسخ مناسبی داد.

دایی افزود: معتقدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات برای مخاطبان یک برد به شمار می‌رود، چرا که می‌توانند بهتر نشریات مطابق با سلایق خود را پیدا کنند.

وی تاکید کرد: در خصوص نمایشگاه سال گذشته و امسال باید اعلام کنم به طور حتم مسئولان مربوطه نقاط ضعف را خود به خوبی پیدا کرده‌اند و می‌توانند از روی نظر سنجیهایی که سال گذشته انجام داده‌اند، نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنند.

دایی گفت: به طور حتم برگزاری این نوع رویدادها می‌تواند در رسیدن به اهداف فرهنگی تاثیرگذار باشد و مهمتر از آن علاقه مندان نیز می‌توانند به بهترین شکل به موارد مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص ارتباط خانواده و رسانه همچنین گفت: این دو را هیچگاه نمی‌توان از هم جدا کرد و مطئمن باشید در صورتی که یکی از این دو نباشد، طرف مقابل نیز نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

وی تاکید کرد: مطبوعات باید نکات آموزنده را برای خانواده‌ها در صفحات خود افزایش دهند و این کمک زیادی به افزایش کیفیت نشریات و آموزش مخاطب می‌کند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 7 تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.