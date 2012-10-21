  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

پیشنهاد علی دایی به معاون وزیر ارشاد

پیشنهاد علی دایی به معاون وزیر ارشاد

برترین گلزن تاریخ جهان از معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و سایر متولیان نمایشگاه مطبوعات خواست با مد نظر قراردادن نظرسنجی‌ها در دوره قبلی این نمایشگاه، نقاط ضعف آن را به نقاط قوت تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی برگزاری نمایشگاه مطبوعات را یک اقدام موثر در جهت ارتقا و رشد کمی و کیفی رسانه‌ها دانست و یادآور شد: برگزاری نمایشگاه مطبوعات با توجه به نقش نشریات و رسانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: به طور حتم علاقه‌مندانی که به نمایشگاه مطبوعات می‌آیند، انتظارات متفاوتی دارند و شاید بهتر باشد با مطالعه دقیق پیش از آغاز این رویداد به انتظارات متفاوت علاقه مندان پاسخ مناسبی داد.
 
دایی افزود: معتقدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات برای مخاطبان یک برد به شمار می‌رود، چرا که می‌توانند بهتر نشریات مطابق با سلایق خود را پیدا کنند.
 
وی تاکید کرد: در خصوص نمایشگاه سال گذشته و امسال باید اعلام کنم به طور حتم مسئولان مربوطه نقاط ضعف را خود به خوبی پیدا کرده‌اند و می‌توانند از روی نظر سنجیهایی که سال گذشته انجام داده‌اند، نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنند.
 
دایی گفت: به طور حتم برگزاری این نوع رویدادها می‌تواند در رسیدن به اهداف فرهنگی تاثیرگذار باشد و مهمتر از آن علاقه مندان نیز می‌توانند به بهترین شکل به موارد مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
 
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص ارتباط خانواده و رسانه همچنین گفت: این دو را هیچگاه نمی‌توان از هم جدا کرد و مطئمن باشید در صورتی که یکی از این دو نباشد، طرف مقابل نیز نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
 
وی تاکید کرد: مطبوعات باید نکات آموزنده را برای خانواده‌ها در صفحات خود افزایش دهند و این کمک زیادی به افزایش کیفیت نشریات و آموزش مخاطب می‌کند.
 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 7 تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
کد مطلب 1725061

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