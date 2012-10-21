مشترکین گاز استان مرکزی تحت پوشش بیمه حوادث/ در صورت حادثه با 194 تماس بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صیادی افزود: چنانچه حادثه ناشی از گاز طبیعی اعم از انفجار، گاز گرفتگی، آتش سوزی برای مصرف کنندگان رخ دهد در اولین فرصت موضوع را در شهرها با تلفن 194 و در روستاها به گازبان همان روستا اطلاع دهند تا مقدمات استفاده از مزایای بیمه برای حادثه دیده فراهم شود.

وی ضمن توصیه رعایت مسائل ایمنی توسط مشترکین اظهارداشت: با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما قرار داریم و مشترکین در حال نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز بوده است به نکات ایمنی توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند از گاز طبیعی این انرژی پاک بخوبی استفاده نمایند.

وی خاطر نشان کرد:سیستم لوله کشی داخلی منازل باید هر چند وقت یکبار کنترل شود و از سالم بودن وسایل گاز سوز اطمینان حاصل شود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در خصوص راه اندازی سیستم های گرمایشی مصرف کنندگان گفت موضوعی که باید مصرف کنندگان گاز طبیعی مورد توجه قرار دهند این است که قبل از نصب وسایل گاز سوز آنرا از طریق سرویس کاران مجاز کنترل نموده و از صحت کارکرد آن اطمینان حاصل نمایند.

عدم رعایت نکات ایمنی هر ساله منجر به فوت می شود



وی افزود: دودکش وسایل گاز سوز باید کاملاً کنترل شود و از باز بودن مجاری دودکش ها اطمینان حاصل شود زیرا یکی از عوامل مهمی که منجر به مرگ خاموش می شود مسدود بودن مسیر دودکش ها و محکم نبودن آن است که همین امر باعث ورود گاز سمی ناشی از احتراق حاصله از وسایل گازسوز به داخل اطاق ها می گردد.

صیادی در ادامه گفت :استفاده از شیلنگهای مرغوب همراه با بست فلزی مناسب برای نصب وسایل گاز سوز ،عدم استفاده از شومینه که علاوه بر افزایش مصرف منجر به آلودگی محیط شده و سردرد و سرگیجه را به همراه دارد از موارد دیگری است که باید به آن توجه شود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی افزود:چنانچه مشترکین قصد خرید لوازم گازسوز را دارند حتماً وسایل استاندارد که دارای برچسب انرژی می باشد را خریداری نمایند.چون یکی از نگرانی های عمده علیرغم اطلاع رسانی مستمر عدم رعایت نکات ایمنی در زمان استفاده از وسایل گازسوز توسط مشترکین می باشد که متاسفانه هر ساله منجر به فوت تعدادی از هموطنان عزیز می گردد لذا مصرف کنندگان محترم باید توجه ویژه ای به رعایت نکات ایمنی و آموزش آن به سایر افراد خانواده داشته باشند.

مناسب سازی و مبلمان شهری برای جانبازان و معلولان ساوه مغفول مانده است

معاون عمرانی فرمانداری ساوه به مناسب سازی و مبلمان شهری برای جانبازان و معلولان در راستای تامین رفاه و تردد انها تاکید کرد و گفت: مناسب سازی این مکانها برای این افراد مغفول مانده است.

خاکباز در خصوص خدمت به جانبازان و معلولان و سالخوردگان گفت :مسئولین شهر تکریم و احترام به این قشر را باید در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و با اهمیت دادن به حقوق شهروندی و نیز عزت نفس و کرامت انسانی این قشر و جانفشانی های ایثارگران در 8 سال دفاع مقدس در جهت فراهم ساختن رفاه اجتماعی جانبازان و معلولین بر همه ما وظیفه است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ساوه نیز در این جلسه گفت: در ماده دو از قوانین مناسب سازی و مبلمان شهری کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی موظفند در احداث ساختمانها و اماکن عمومی خود امکان بهره مندی این قشر را در رفاه اجتماعی از حقوق شهروندی را فراهم نمایند.

کشفی در ادامه افزود: در تبصره یک ماده دو از همین قوانین دستگاه های اجرایی را موظف به پیش بینی در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود جهت مناسب سازی معابر و اماکن خود نموده است که امیدواریم در آینده از سوی ادارات مساعدت لازم مبذول گردد.