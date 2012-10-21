3855نفر از آموزش کمکهای اولیه در کهگیلویه و بویراحمد بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء رسولی گفت: طرح بسیج همگانی آموزش کمک های اولیه در راستای ارتقای سطح آگاهی عموم مردم در زمینه کاهش آسیب و پیشگیری از بروز حوادث، نحوه برخورد با بیمار، ارائه اقدامات اولیه در مواجهه با حوادث گوناگون، کاهش مرگ و میر و معلولیت های ناشی از حوادث و فوریت های پزشکی، برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از بهار امسال آغاز شده است، افزود: پس از انتخاب تیم آموزشی توسط واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و تهیه مولاژ و وسایل کمک آموزشی، این طرح به صورت هم زمان در شهرستان های استان آغاز شده و با آموزش گروه های هدف تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رسولی عنوان کرد: این کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان به صورت رایگان برگزار می شود.

چهاردرصد از خانمهای باردار به دیابت حاملگی مبتلا می شوند

مسئول گروه مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: دیابت حاملگی یکی از انواع دیابت بوده که چهار درصد از خانم های باردار را مبتلا می سازد.

بهمن کریمی مقدم افزود: تاثیر کمبود تولید انسولین و یا مقاومت بدن به این ماده در ابتلا به دیابت حاملگی موثر بوده و علت دیابت نوع دو نیز مانند نوع حاملگی بوده و فقدان تولید انسولین، سبب ابتلا به نوع یک دیابت می شود.

وی بیان داشت: بین 90 تا 95 درصد از بیماران دیابتی مبتلا به نوع دو و پتج درصد نیز مبتلا به دیابت نوع یک هستند.

کریمی مقدم مادام العمر بودن، عدم درمان قطعی و قابل کنترل بودن را مهم ترین مشخصه های بیماری دیابت عنوان کرد و افزود: در بیماری دیابت، میزان قندخون بدن بیش از حد طبیعی شده و با مزمن شدن این حالت، سایر ارگان های بدن نیز دچار عوارض جانبی می شوند.

تکالیف درسی باید بر اساس توان و کشش دانش آموزان تنظیم شود

کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دادن تکالیف سنگین و پرحجم به همه دانش‌آموزان به طور مساوی، نتیجه عدم توجه به تفاوت‌های فردی کودکان بوده و توصیه می شود حجم درسی در کلاس، بر اساس توان و کشش دانش آموزان تنظیم شود.

فریدون پیرایش افزود: معلم باید بکوشد به هر فرد، به اندازه توانایی او مسئولیت داده و تا حد امکان به پرورش فکری، روانی و جسمانی کودک بپردازد.

وی بیان د اشت: مدارس همانگونه که در پرورش و شکوفایی استعداد دانش‌آموزان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، تاثیر بسزایی نیز در آرامش روانی، نشاط، سلامت روح و جسم و یا افسردگی و گوشه‌گیری دانش آموزان دارند.

این کارشناس سلامت روان تصریح کرد: معلم، مرجع واقعیت برای کودک و نوجوان بوده و از او انتظار می‌رود با شناخت دقیق دانش‌آموز و کشف مشکلات او، موقعیت‌های آموزشی را به گونه‌ای ترتیب دهد که احساس رضایتمندی در فرد ایجاد شود.

پیرایش توجه هم زمان به سلامت روح و جسم را عامل موثری در رضایتمندی و عملکرد موفق دانش آموزان دانست.

خوردن کشک باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود

کارشناس مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: کشک با داشتن مقادیر فراوانی از "گلوتاتیون"، سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و این ماده برای تقویت دفاع طبیعی در بدن سالمندان مفید است.

راضیه نجات زاده با بیان اینکه مواد غذایی گوناگونی دارای گلوتاتیون هستند که به دلیل عدم جذب در سیستم گوارشی و یا عدم عبور از دیواره سلولی، تاثیری در تقویت سیستم ایمنی بدن ندارند، افزود: گلوتاتیون موجود در کشک، ضمن جذب در دستگاه گوارش و ورود به چرخه گردش خون، از دیواره سلولی نیز عبور می کند.

وی بیان داشت: ظرفیت بدن در تولید گلوتاتیون محدود بوده و مصرف کشک، به عنوان نوعی آنتی اکسدان در بدن عمل می کند.

نجات زاده گلوتاتیون را نوعی پروتئین عوان کرد که در خمیر مایه کشف شده و دارای خاصیت سم زدایی، مهار رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانی است.

64 میلیون تومان تجهیزات پزشکی به مجمع خیرین سلامت استان اهدا شد

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کهگیلویه و بویراحمد گفت: این مجمع از ابتدای سال جاری تاکنون از 14 شرکت تجهیزات پزشکی به مبلغی 64 میلیون تومان دریافت کرده است.

محمود صالحی افزود: هم اکنون با مساعدت خیرین این مجمع، اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت و یک مرکز بهداشتی، درمانی در منطقه "بلهزار" در حال راه اندازی است.

وی با بیان اینکه مبلغ 370 میلیون تومان نیز کمک نقدی از دو نفر از خیرین سلامت کشور به این مجمع اهدا شده است، عنوان کرد: این مبلغ صرف ساخت سه مرکز بهداشتی، درمانی در مناطق "کریک"، "مادوان" و "راک" شده است.

کمک نقدی پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به زلزله زدگان

مدیرعامل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از اهدای بیش از 23 میلیون ریال وجه نقد به حادثه دیدگان زلزله آذربایجان توسط کارکنان این بیمارستان خبر داد.

امیر عنبری گفت: مبلغ جمع آوری شده به شماره حساب جمعیت هلال احمر واریز شد تا در اختیار هموطنانمان دراین مناطق قرارگیرد.

وی بیان داشت: کمک رسانی در مواقع حادثه، بحران و بلایای طبیعی وظیفه تمامی اعضای جامعه است و کارکنان این بیمارستان همواره برای کمک رسانی به هموطنان آمادگی داشته و از هیچ گونه کمک نقدی و غیرنقدی دریغ نخواهند داشت.

عنبری افزود: با توجه به شدت حادثه عده زیادی از مردم این منطقه بی خانمان شده و با آغاز فصل سرما شرایط دشواری را سپری می کنند و همه مردم باید از هرچه که در توان دارند برای کمک به زلزله زدگان دریغ نکنند.