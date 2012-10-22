برگزاری جشنواره ملی فیروزه در مشهد/استخراج سنتی مشکل معدن فیروزه

محمد رضا حاجی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری این همایش ها در روزهای یازدهم و دوازدهم آبان ماه سال جاری در مشهد و شهرستان فیروزه عنوان کرد: عمد ترین هدف از برگزاری اولین جشنواره ملی فیروزه و چهارمین همایش ملی جایگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور، بهبود کیفیت استخراج و فراوری و صادرات این جواهر گران بها است.

ایجاد برند فیروزه به نام شهرستان فیروزه

وی ادامه داد: در این همایش ها با ایجاد برند فیروزه به نام شهرستان فیروزه، نقش فیروزه در آیین ها و مکاتب و توسعه جایگاه آن در صنایع دستی مورد برسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از اهداف دیگر برگزاری اولین جشنواره ملی فیروزه و همایش ملی جایگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، پرداختن به نقش فیروزه در ایجاد فرصت های شغلی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری و توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده از شیوه های عملی برای نگهداری فیروزه است.

حاجی زاده با اشاره به اینکه معدن فیروزه با قدمتی بین 5 تا 7 هزار سال، قدیمی ترین و بهترین فیروزه با متنوع ترین رنگ ها در دنیاست، ادامه داد: این معدن بی نظیر در دنیا به عنوان کانون ایجاد تلفیق فیروزه با سایر هنرهای دستی مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در بحث گردش گری نیز معدن فیروزه می تواند به عنوان یکی از کانون های مهم گردشگری در کشور مطرح شود.

فیروزه نیشابور جایگاه اول را در دنیا دارد

فرماندار شهرستان فیروزه با بیان اینکه ذخایر معدن فیروزه بر اساس برآوردها 8هزار و 600 تن است که با برند فیروزه ایران و فیروزه نیشابور به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود، تصریح کرد: فیروزه ایران و فیروزه نیشابور جایگاه اول را در بین سنگهای فیروزه دنیا به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: اولین جشنواره ملی فیروزه که با قدردانی از زحمات و خدمات چندهزار ساله معدن کاران همراه خواهد بود، فرصت مناسبی را برای نشان دادن جایگاه رفیع این جواهر ارزشمند در سطح ایران و جهان فراهم خواهد کرد

حاجی زاده بیان کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فیروزه با کسب مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور از سال گذشته آموزش فراوری سنگهای فیروزه را اخذ و تاکنون هفت دوره به استعداد هر دوره بیست و پنج نفر را آموزش داده است.

وی افزود: امیدواریم که از طریق آموزش فراوری سنگهای فیروزه، کیفیت محصول فیروزه را افزایش و میزان هدر رفت سنگ را به حداقل برسانیم.

استخراج سنتی مشکل فعلی معدن فیروزه

وی بیان کرد: یکی از مشکلات فعلی معدن فیروزه، استخراج سنتی فیروزه است، که زیانهای زیادی را به معدن وارد کرده و بهره وری را نیز کاهش می دهد.

وی افزود: همچنین در بحث صنعت گردشگری نیز قسمتی از زیرساختها از جمله جاده و مخابرات دارای مشکلاتی است که امیدواریم هر چه سریعتر این مشکلات مرتفع شود.

فرماندار شهرستان فیروزه از تجلیل و تقدیر پیشکسوتان و هنرمندان و هنرهای صنایع دستی مربوط به فیروزه در اولین جشنواره ملی فیروزه خبر داد و گفت با توجه به اینکه فیروزه ثبت ملی شده است، امیدواریم این جشنواره مقدمه ای برای ثبت جهانی فیروزه باشد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی قطب سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشورهست و خاستگاه علم گوهرشناسی نیز منطقه توس در دنیا بوده است و علم گوهرشناسی از ایران به کشورهای غربی رفته است.

20 درصد فیروزه استخراجی به نگین تبدیل می شود

حاجی زاده با بیان اینکه بیش از 75 درصد تولیدات بخش جواهرات خراسان رضوی اختصاص به جواهرات دارد، بیان کرد: در حال حاضر معدن فیروزه 40 تن، استخراج فیروزه دارد که 20 درصد آن به نگین تبدیل می شود.

وی از مسئولین کشور درخواست کرد که فیروزه را به صورت صد در صد فراوری شده و به صورت جواهر صادر کنند تا ارزش افزوده زیادی نصیب کشور شود.

فرماندار فیروزه در مورد مزیت های فیروزه نیز گفت: فیروزه نیاز به امکانات حمل و نقلی ندارد و مقدار انرژی که در فراوری سنگ فیروزه به کار می رود بسیار پایین است.

وی افزود: سنگ فیروزه می تواند اشتغال زایی زیادی را ایجاد کند، همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در زمینه فیروزه بسیار پایین است.