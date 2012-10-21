  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

استفن کینگ میهمان بچه‌های یک مدرسه در کانادا شد

استفن کینگ میهمان بچه‌های یک مدرسه در کانادا شد

استفن کینگ استاد ژانر وحشت با حضور غیرمنتظره خود در یک مدرسه کانادایی، موجب شگفتی دانش‌آموزان آن مدرسه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنگور دیلی‌نیوز، استفن کینگ با حضور در جمع دانش آموزان یک دبیرستان کانادایی، به گفتگو با بچه‌ها پرداخت و آثار هنری آنها را تماشا کرد.

نویسنده مشهور ژانر وحشت و آثار دلهره آور، در این نشست با بچه‌ها درباره نویسندگی صحبت کرد.

استفن کینگ نویسنده کتاب‌های مهمی چون «ایستگاه»، «درخشش» و «سفر سبز» که به تازگی کتابی درباره جی.اف. کندی با عنوان «63/22/11: یک رمان» منتشر کرده ابتدا در جمع 18 دانش آموز خوش شانس در کتابخانه این مدرسه حضور یافت تا به بررسی نوشته‌های آنها بپردازد.

او سپس در جمع یک گروه 80  نفری دیگر حاضر شد و اندکی درباره دبیرستانی که می‌رفت و معلم‌هایش صحبت کرد و گفت چگونه موضوع کتاب‌هایش را انتخاب می‌کند.

این برنامه به مناسبت نزدیک شدن‌هالووین 2012 پیش بینی شده بود و مسوولان مدرسه با اجرای یک برنامه با عنوان «در جستجوی استفن کینگ» او را به این مدرسه دعوت کردند. در قالب این برنامه همه 32 کلاس مدرسه واحدی درباره نویسندگی را گذراندند و در درس دیگری نامه‌هایی برای این چهره مشهور فرستادند. این نامه‌ها در مجموع 1100 عنوان بود.

کینگ که از اجرای این برنامه در مدرسه کانادایی خوشحال شده بود در پاسخ به خواست مقامات مدرسه روز پنج شنبه و به صورتی پیش بینی نشده به آنها اعلام کرد که روز جمعه در جمع دانش‌آموزان مدرسه خواهد بود.

کد مطلب 1725065

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