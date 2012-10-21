تاکید صرف به فروش از ضعفهای نمایشگاههای رسانه دیجیتال است

سعید پور ابوالقاسم در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال اردبیل در گفتگو با مهر تصریح کرد: نتیجه ارزیابی ها نشان می دهد در برگزاری نمایشگاههای استانی بیش از آنکه به کیفیت و محتوای آثار تولیدی توجه شود، فروش آثار در اولویت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای استانی رسانه های دیجیتال از سه سال قبل از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات دنبال می شود، تاکید کرد: در سالهای اخیر تلاش شده به مباحث محتوایی بیشتر پرداخته و محصولات کیفی تری به مخاطب عرضه شود.

به گفته پور ابوالقاسم نمایشگاههای استانی رسانه های دیجیتال فرصتی برای بررسی آثار تولیدی این حوزه و شناسایی فرصت و تهدید ها است و به همین دلیل می تواند خروجی تولیدات استانها را ارزیابی کند.

وی مشاوره دیجیتالی خانواده را از جمله اقدامات جدید در نمایشگاههای استانی خواند و ادامه داد: این نرم افزار با استقبال قابل توجهی همراه بوده و در راستای توجه به محتوای نمایشگاههای استانی اجرا می شود.

عدم رشد در بازار رقابتی رسانه های دیجیتال

مدیر اجرایی نمایشگاههای استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه علت گرایش جوانان به رسانه های وارداتی را ضعف کیفی تولیدات داخلی عنوان کرد و تصریح کرد: لازم است ناشران در این راستا حرکت مثبتی داشته باشند و تولید آثار کیفی را به تولید انبوه ترجیح دهند.

وی افزود: نمی توان به صراحت گفت خروجی نمایشگاهها چند درصد در ترجیح تولیدات ایرانی به خارجی تاثیر گذار بوده اما در بازارهای رقابتی رشد قبال توجهی نداشته ایم.

پور ابوالقاسم با اشاره به تولید 20 هزار عنوان اثر دیجیتال در کشور ادامه داد: از این تعداد حدود 70 درصد به تولید محتوایی توجه داشته و حتی مواردی از حضور در سطح بین المللی نیز دیده شده است.

تولیدات ایرانی تقلید مشابه خارجی نیست

مدیر اجرایی نمایشگاههای استانی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در پاسخ به گلایه مخاطبان از تکراری و تقلیدی بودن آثر ایرانی از مشابه خارجی متذکر شد: نمی توان گفت ناشران به صورت 100 درصد از نمونه های خارجی تقلید می کنند و اگر این آثار در شکل و شمایل مشابه باشد در محتوا کاملا متفاوت است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه سقف کیفی تولیدات آثار دیجیتالی قابل قبول نیست اما نمی توان گفت تمام آثار به تقلید از مشابه وارداتی ساخته شده است.

وظیفه خانه های فرهنگ ایجاد محیط امن دیجیتالی است

پور ابوالقاسم همچنین با یادآوری فعالیت 250 خانه فرهنگ در سطح کشور ادامه داد: مهمترین وظیفه خانه های فرهنگ ایجاد محیط امن فرهنگی برای گروههای سنی نوجوان و جوان است تا از تهدیدات رسانه های دیجیتال مصون باشند.

وی تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها و مسئولان از تهدیدات و خطرات فرهنگی رسانه های دیجیتال اطلاعی ندارند و به همین دلیل با نادیده گرفتن این تهدیدات اقدامی برای کنترل فضای مجازی انجام نمی دهند.

برخی امکانات نمایشگاههای دیجیتال در اردبیل ارائه نشد

این مسئول همچنین در خصوص وضعیت دومین دوره نمایشگاههای رسانه دیجیتال در اردبیل اضافه کرد: با وجود اینکه نمایشگاه امسال به نسبت سال گذشته رشد داشته لازم است در راستای ارتقا کیفی و محتوایی نمایشگاه توجه شود.

پور ابوالقاسم افزود: به دلیل محدودیت فضای فیزیکی برخی تولیدات و امکانات نمایشگاه از جمله "اسپشیال تری دی" در فرصت نمایشگاه اردبیل ارائه نشد.