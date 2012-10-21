به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان با اشاره به اهمیت مدیریت و نظارت بر بازار اظهار کرد: برای کنترل بازار استان در شرایط فعلی و به ویژه در ماه ها و ایام پایانی سال، تدابیر و برنامه ریزی‌های دقیقی صورت گرفته است.وی با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه های دست اندرکار برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه های تدارک دیده شده در این بخش، از ذخیره سازی حداقل یک‌هزار تن مرغ برای ایام پایانی سال خبر داد و گفت: ذخیره سازی و عرضه این میزان مرغ در ایام تعطیلات آخر سال که تقاضا برای این فراورده به اوج می رسد، کمک خوبی به تنظیم بازار استان خواهد بود.معاون استاندار قم افزایش کمی و کیفی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را از دیگر تصمیمات برای کنترل بازار شب عید استان عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف و حداقل در 10 نقطه استان و با مدت زمان طولانی تری نسبت به سنوات قبل، برگزار خواهد شد.وی از قم به عنوان یکی از استان های موفق کشور در زمینه اجرای برنامه های کنترل بازار یاد کرد و افزود: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های ویژه اقتصادی موجود، می‌توان قم را به عنوان استان برتر و الگو در زمینه کنترل بازار معرفی کرد.دهناد با بیان این که به فضل الهی و با تعامل مناسب بین بخشی، مشکلی را در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نداریم، لزوم نظارت جدی بر روند عرضه کالا و کنترل بازار و نیز برنامه ریزی مناسب برای افزایش ساعات کاری فروشگاه های عمده استان را خواستار شد.وی همچنین با اشاره به اهمیت مباحث مربوط به حوزه گندم، آرد و نان، گفت: تصمیمات و برنامه ریزی های این حوزه باید دقیق، مدبرانه و با رعایت تمامی جوانب اتخاذ شود.معاون استاندار قم با تاکید بر تشدید اقدامات نظارتی در این حوزه از تجهیز خودروهای حمل گندم و آرد استان به دستگاه رد یاب خبر داد و گفت: در راستای بهینه کردن نظارت ها در این بخش، در آینده نزدیک تمامی خودروهای حمل گندم و آرد در قم مجهز به دستگاه ردیابی می‌شوند.معاون برنامه ریزی همچنین راه اندازی سامانه نظارتی گندم و آرد استان را ضروری عنوان و بر لزوم پیگیری در تشکیل چنین سامانه ایی تاکید کرد.کالای احتکاری درقم نداریمرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و نظارت‌های صورت پذیرفته در استان، اظهار داشت: با توجه به دستور استاندار در جلسه قبلی ستاد با نظارت و بازرسی‌های مشترکی که انجام شد و گزارش‌های به هنگام دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی و همکاری مطلوب نیروی انتظامی، تعزیرات و دستگاه قضایی، کلیه انبارها، تحت نظارت و بازرسی قرار گرفتند و امروز می‌توان گفت که هیچ مورد کالای احتکاری در استان قم وجود ندارد.یونس عالی‌پور افزود: در نظارت‌های انجام شده در ماه مهر بیش از 16 هزار واحد مورد بازرس قرار گرفته شده که بالغ بر 2 هزار تخلف ثبت و درقالب 292 پرونده تشکیل و به مراجع مرتبط جهت اعمال قانون ارجاع شده است.وی با بیان اینکه در این مدت 86 گشت و بازرسی مشترک با ارگان‌های نظارتی داشته‌ایم، اضافه کرد: 339 محل ارائه سوخت نیز مورد بازرسی قرار گرفته است که 49 مورد پرونده تخلف دراین ارتباط تشکیل شده است.افزایش تخلفات نسبت به ماه گذشتهوی با بیان اینکه با افزایش تخلفات در مهرماه روبرو بوده‌ایم، گفت: در پرونده های ریالی، متاسفانه 49 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته‌ایم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص برخی از نوسانات قیمتی در بازار افزود: افزایش برخی نرخها به علت افزایش نرخ ارز و قیمتهای جهانی به صورت طبیعی متاثر از بازار جهانی است ولی استان قم نسبت به کل کشور وضعیت مطلوب و مناسبی دارد.دبیر ستاد تنظیم بازار استان قم در پایان تصریح کرد: هم افزایی و مساعدت سایر دستگاهها به ویژه بانکهای استان در جهت ساماندهی مناسب بازار مورد تقاضاست و اگر بانکها هماهنگی لازم را داشته باشند می توانیم در حال حاضر 20 مباشر جهت تامین کالاهای اساسی استان را معرفی نماییم و حتی این تعداد را به 50 مباشر جهت تنظیم بازار و تامین اقلام موردنیاز استان افزایش دهیم.

کد مطلب 1725068