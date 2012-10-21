دستگیری سارق حرفه ای با 9 فقره سرقت در شهرستان اهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ صمد فرامرزی امروز با اعلام خبر فوق گفت : عوامل پلیس آگاهی فرماندهی اهر بعد از تحقیقات میدانی و پلیسی صورت گرفته در خصوص سرقت از داخل خودرو یک نفر سارق حرفه ای را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود : نیروهای پلیس فرماندهی اهر یک نفر سارق حرفه ای که به نه فقره سرقت از داخل خودرو در طی دو سال اخیر اعتراف نمود دستگیر کردند که با اعتراف سارق پرونده امر تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

سرهنگ فرامرزی در ادامه گفت : با اتخاذ برنامه های جدید امنیتی این نیرو برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت و افزایش اقدامات پلیسی در شناسایی سارقان سابقه دار محلی، کوچکترین فعالیت سارقان اموال عمومی و دولتی تحت نظر دقیق پلیس است . تامین هدفمند امنیت پایدار مورد نیاز مردم زمینه ساز توسعه فراگیر منطقه و افزایش سطح اعتماد و آرامش عمومی آنها خواهد بود.



جمع آوری 36 نفر معتاد در شهرستان مراغه

فرمانده انتظامی مراغه استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری 36 نفر معتاد در این شهرستان خبر داد .

سرهنگ "عیسی هاتفی" با اعلام خبر فوق گفت : در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی بمنظور جمع آوری معتادین پرخطر و تابلو از سطح شهر، پلیس مبارزه با موادمخدر مراغه با یک برنامه ریزی منسجم با همکاری سایر عوامل انتظامی طرح امنیت اجتماعی را در سطح حوزه استحفاظی به اجرا گذاشتند .

وی در ادامه گفت : در نتیجه اجرای این طرح تعداد 32 نفر معتاد مرد و 4 نفر معتاد زن جمع آوری و برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند .

سرهنگ هاتفی در خاتمه افزود : در اجرای این طرح مقادیری موادمخدر کشف که متهمان جهت سیرمراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند .

خودروی سرقتی استان فارس در ملکان کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی از کشف خودروی سرقتی به همراه سارق خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "مجید زیودار" در تشریح خبر فوق گفت : گشت آگاهی این فرماندهی در حین گشت زنی و بررسی خودرو ها به یک دستگاه خودرو سایپا مشکوک شده ، و جهت بررسی بیشتر تصمیم به متوقف کردن آن می نمایند.

سرهنگ زیودار در ادامه افزود : با متواری شدن خودروی مذکور ماموران آگاهی پس از تعقیب و گریز ، خودروی فوق را متوقف می نمایند .

وی گفت : راننده خودرو ، شخصی به هویت م -م بوده که مشخصات خودرو از سامانه آگاهی استعلام ، مشخص می شود که خودروی فوق دارای سابقه سرقت از استان فارس - شهر قیر میباشد ، راننده خودرو دستگیر و خودرو به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شد.



دستگیری توزیع کنندگان خطرناک مواد مخدر در مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه آذربایجان شرقی از دستگیری توزیع کنندگان خطرناک مواد مخدر و کشف مقداری تریاک در این شهرستان خبر داد .

سرهنگ عیسی هاتفی در تشریح خبر فوق گفت : عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر مراغه با کار اطلاعاتی و بکارگیری منابع ، اطلاع حاصل کردند شخصی به هویت ف.ص با یکدستگاه خودروی نیسان در پوشش فروش میوه مبادرت به توزیع موادمخدر در سطح شهرستان می نماید .

وی افزود : موضوع در دستور عملیاتی این پلیس قرار گرفت که پس از شناسایی کامل متهم ، نامبرده را درحالی که بسمت یکی از روستاهای سطح شهرستان در حال تردد بود بصورت نامحسوس مورد تعقیب قرار داده و نهایتا" موفق می شوند وی را در باغی حین خرید تریاک از یک فروشنده مواد و به همراه 3 نفر دیگر که در محل حضور داشتند دستگیر کنند .

سرهنگ هاتفی گفت : در بازرسی از محل و خودرو مقدار618 گرم موادمخدر از نوع تریاک و یکدستگاه ترازوی دیجیتالی کشف و به دلیل اینکه احتمال جاسازی موادمخدر در باغ وجود داشت تیمی از سگ های موادیاب استان را به محل اعزام و در بررسی از محل چیزی کشف نشد.

وی در خاتمه بیان کرد : متهمین جهت بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با موادمخدر انتقال و پس از تکمیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شدند .

انجام 39 فقره سرقت توسط چهار زندانی

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از متلاشی شدن باند سرقت منزل با 39 فقره سرقت در کلانشهر تبریز خبر داد .

سرهنگ مداحی در تشریح خبر فوق گفت : در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل به پلیس آگاهی ؛اکیپی از کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت این اداره موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود : در بررسی ها مشخص شد سارقان اقدام به سرقت وجه نقد ، طلاجات و گوشی موبایل و نقره جات از منازل می نمایند .

سرهنگ مداحی گفت : با انجام تحقیقات و همچنین کنترل زندانیان سابقه دار آزاد شده مشخص گردید فردی از سارقان منزل به هویت پ.ل 22 ساله اخیرا از زندان آزاد شده و در کل سارقان دستگیر شده به39 فقره سرقت از منازل و یک فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف نمودند که پرونده تشکیل و به همراه متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند .

انهدام دپوی داروی قاچاق در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اعلام کرد: محل دپوی داروی قاچاق در دو مرحله در تبریز شناسایی و عاملان آن دستگیر شدند .

سرهنگ قنبرمداحی ضمن اعلام خبر فوق افزود : ماموران پلیس آگاهی استان با انجام کارهای اطلاعاتی محل دپوی داروهای قاچاق را در تبریز شناسایی نموده و عملیات منسجمی را به منظور دستگیری عاملان آن انجام دادند .

وی گفت : عوامل این پلیس موفق شدند در دو مرحله عملیات ، 4 نفر را در همین رابطه دستگیر و از محل مورد نظر بیش از دو میلیون و 100هزار عدد انواع داروهای قاچاق در 16 قلم به ارزش ریالی بیش از دویست و سی میلیون تومان کشف و ضبط نمایند .

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی افزود : از اول سال جاری تاکنون ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه در استان بیش از 14 میلیارد تومان می باشد .