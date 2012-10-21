برگزاری جشن هفته اولیا و مربیان در هنرستان امام موسی کاظم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کرج در مراسم هفته پیوند اولیا و مربیان که ظهر یکشنبه در هنرستان امام موسی کاظم برگزار شد،‌ ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 و مدیریت این هنرستان اظهار داشت: مستکبران و دشمنان اسلام در جبهه جنگ نرم می خواهند در تمام ابعاد زندگی مردم کشورمان تاثیر بگذارند و فکرها را به نفع مصرف گرایی و خودشان تغییر دهند.

مهدی ایران نژاد ادامه داد: اولین هدف دشمنان صید تفکر جوانان است زیرا آنان اعتقاد دارند که فکر مانند موتور ماشین است و اگر بتوانند فکر جوانان را در تسلط خود در بیاورند به طور حتم می توانند مسیر جامعه را به سمت اهداف خود هدایت کنند.

این مسئول تاکید کرد: دشمنان از انواع و اقسام ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگی در راستای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند و توانسته اند از طریق ماهواره به عمق روابط خانوادگی مردم ما نفوذ کنند.

ایران نژاد یادآور شد: نفوذ رسانه های بیگانه در بین مردم باعث شده است تا فرهنگ خوراک، پوشاک و حتی گفتار مردم ما نیز تغییر کند.

وی رواج شیطان پرستی، عرفانهای کاذب،‌ استعمال مواد مخدر صنعتی و ... را از جمله اقدامات ضد فرهنگی از سوی دشمنان در کشور دانست و ادامه داد: باید با ایجاد پیوند میان اولیای دانش آموزان، اولیای مدرسه و مسئولان در راستای کاهش تاثیر اقدامات مستکبران اقدام کرد.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان کشورمان به دلیل عدم آگاهی از عوارض مصرف مواد مخدر صنعتی اقدام به مصرف این گونه مواد کرده اند که بو و دود نداشته و بسیاری از والدین نیز متوجه اعتیاد فرزندانشان به این مواد نمی شوند و این امر می طلبد که هوشیاری مردم نسبت به مصرف این نوع مواد افزایش یابد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از افرادی که به کمپ های ترک مواد مخدر روی می آورند جوانان 18 تا 30 سالی هستند که به دلیل عدم آگاهی به مصرف این مواد روی آورده اند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ادامه داد: باید از ظرفیت و پتانسیل روحی جوانان برای آشنایی آنان به چهره خطرناک دشمنان گام برداشت و با اولیای دانش آموزان برای حفظ ارزش های جامعه اسلامی همکاری کنیم.

وی سرانه استاندارد مکانهای پرورشی را 2 متر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر سرانه پرورشی ما در استان 19 سانتی متر است که باید افزایش یابد.

معاون آموزش و پرورش استان البرز نیز در این مراسم اظهار داشت: عظمت و بزرگی هفته پیوند اولیا و مربیان باعث شده است تا امروز بیشتر مسئولان استان در هر رده کاری به بحث پیوند خانه و مدرسه توجه ویژه کنند.

حسن جمالی ادامه داد: با پیوند اولیا و مربیان می توان سرنوشت کشور را به خوبی رقم زد و امسال نیز هفته پیوند اولیا و مربیان مقارن شده است با هفته ازدواج و روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه الزهرا(س) نشان خوبی دارد که می توان از ظرفیت تربیتی این دو انسان بزرگوار را در بحث تربیتی دانش آموزان کشورمان استفاده کنیم.

این مسئول عنوان کرد: طبق بررسی کارشناسان کشورمان نشان داد 80 تا 90 درصد مدارس پیشرفته دنیا تنها به دلیل حضور فعالانه اولیای دانش آموزان در تمام عرصه های برنامه ریزی، تفکر، مشارکت، آینده نگری و ... و همکاری آنان با اولیای مدرسه بوده است.

وی به حضور فعالانه اولیای دانش آموزان و مربیان تاکید کرد و ادامه داد: باید بتوان بحث آموزشی و تربیتی را از کودکی و از درون خانواده ها شروع کرد تا بتوان به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور دست یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش ناحیه 4 نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حضور دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج، پورمظاهری عضو شورای اسلامی شهر کرج، ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج، هاشمی مدیرکل امور بانوان استانداری البرز، جمالی معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و پیری مدیر انجمن اولیا و مربیان استان البرز از شهرداری منطقه 6 و مدیریت مدرسه امام موسی کاظم برای برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کرد.

وی ادامه داد: همان طور که در آیه 114 سوره مائده آماده است خانواده موفق دارای چهار ویژگی از جمله خوشبینی و درک صحیح از زندگی، دارای تعامل و دور از مشاجره، به فکر یکدیگر و دفاع از همدیگر و تذکر دادن به یکدیگر هستندو خانواده های ما نیز باید این اصول را در زندگی رعایت کنند تا به موفقیت و کامروایی دست یابند.