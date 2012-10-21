ریل گذاری 20 کیلومتر از راه آهن گرگان - اینچه برون

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گلستان گفت: راه آهن گرگان اینچه برون که مهمترین پروژه مهر ماندگار استان است 55درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات زیرسازی این پروژه بزرگ و ملی به اتمام رسیده و ریل گذاری آن به طول 20 کیلومتر انجام شده است.

جواد قناعت در جلسه ستاد راهبردی مهر ماندگار استان گلستان اظهار داشت: در طول این مسیر سه ایستگاه قرار دارد که همگی آماده احداث هستند.

به گفته استاندار گلستان کمبود اعتبارات یا عدم تخصیص آنها در موعد مقرر نباید موجب کندی پیشرفت پروژه ها و ایجاد یأس و ناامیدی شود.



وی بر حضور مستمر و مداوم مدیران در وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه برای افزایش اختصاص و جذب اعتبارات ملی از بودجه 91 جهت پروژه های مهر ماندگار تأکید کرد.

ویژگی شاخص ایثار و شهادت عامل اقتدار ایران اسلامی در جهان است

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : اگر امروز نظام اسلامی در قلّه های عزت و اقتدار قرار دارد و به عنوان یک الگوی برتر در جهان و بویژه در میان امّت های مسلمان مطرح است ، تنها به دلیل ویژگی ممیزه ایثار و شهادت است.



علیرضا جمشیدی در اولین جلسه کارگروه فرهنگ ایثار و شهادت افزود : آنچه که امروز ما را به این درجه از قدرت و اقتدار رسانده تسلیحات نظامی و هسته ای نیست بلکه اعتقادات دینی ، فرهنگ بسیجی ، رفتار ایثارگری و روحیه شهادت طلبی است که سبب شده ما به عنوان قدرت برتر در منطقه مطرح باشیم .



رشد 57 درصدی ارزش صادرات گلستان

استاندارگلستان با بیان اینکه صادرات استان در شش ماهه اول سالجاری رشد خوبی داشته است؛گفت:ازنظر ارزشی 145هزاردلاربا رشد 57 درصدی وازلحاظ وزنی 415هزار تن با 219 درصد رشدنسبت به سال گذشته است.



جواد قناعت در یکصدوششمین جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به پویایی و جوان بودن استان اظهارداشت:با توجه به محدودیت هایی که بیگانگان برای کشورمابوجود آورده انداما در زمینه صادرات درسطح ملی و استانی شاهد رشد و افزایش خوبی هستیم.



قناعت تصریح کرد: برای تامین بودجه کشور از منابع غیر نفتی ،دولت ونظام نگاه ویژه ای به صادرات غیر نفتی دارند که شاهد افزایش بالای 50 درصد آن هستیم .



استاندار گلستان ، 29 مهر ماه روز ملی صادرات را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش دستگاههای مرتبط به مردم دانست.



رشد سرانه فضای ورزشی در گلستان



سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : خوشبختانه اقدامات ارزنده ای در سطح کشور و استان ، از لحاظ ایجاد زیرساختها و توسعه اماکن ورزشی صورت گرفته که بطور مثال افزایش سرانه ورزشی برای هر شهروند گلستانی از 2/0 متر مربع قبل از دولت نهم ، به بیش از 7/0 متر مربع در سال جاری رسیده که بالاتر از میانگین این سرانه در کشور است .



علیرضا جمشیدی در نشستی با کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد افزود : تلاش همه مسئولین تراز اول استان و در رأس آنها استاندار ورزش دوست بر این اصل استوار است که ضمن فراهم سازی زیر ساختها در حوزه تربیت بدنی ، امکاناتی را جهت شکوفا کردن استعدادهای بالقوه ورزشی استان فراهم کنیم تا در ورزش قهرمانی ، بتوانیم همانند گذشته ورزشکاران شایسته ای را به تیمهای ملی تحویل دهیم.

جمشیدی یادآور شد: در حوزه تیمداری بویژه در رشته های پرطرفداری همچون والیبال ، بسکتبال و فوتبال که هزینه های بیشتری نسبت به سایر رشته های ورزشی دارند ، تمام سعیمان را می کنیم تا از طریق جذب اسپانسر و اعطای تسهیلات ، بتوانیم بخشی از مشکلات مالی این تیمها را مرتفع سازیم.