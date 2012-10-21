به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا ظهر یکشنبه در جمع رؤسای ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: واگذاری برنامه ها به گروه‌های مردمی و داشتن نقش هدایتی و نظارتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تاثیرپذیری برنامه‌ها را بیشتر خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در فعالیت‌های فرهنگی و دینی گفت: رعایت این اصل به عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی است ضمن اینکه هر چه برنامه ریزی‌ها بر حسب نیازمندی‌ها صورت گیرد میزان بهره وری کارها بیشتر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تشکیل یک بانک اطلاعاتی از فعالان فرهنگی در سطح استان را به عنوان یک نیاز اساسی ذکر کرد و افزود: معمولا توان فرهنگ استان پراکنده است و نمی توان به صورت متمرکز از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی اولویت‌های فرهنگی استان بوشهر نیازمند تدوین طرح‌های راهبردی است، ادامه داد: تمرکز تصمیم‌گیری برای هزینه‌کردهای فرهنگی باعث جلوگیری از اتلاف اعتبارات خواهد شد در صورتی که بعضی وقت‌ها شاهد فعالیت‌هایی در سطح استان هستیم که دارای بازدهی پائین با هزینه زیاد هستند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا تصریح کرد: شناسایی اولویتهای فرهنگ استان نیازمند تدوین طرح های موثر و ارائه راهبردهای عملی و زیربنایی است و در صورت نداشتن اولویت‌بندی کاری شاهد عقب‌ماندگی در بخش های اساسی خواهیم شد.

وی تاکید کرد: با توجه به دیربازده بودن تاثیرگذاری فرهنگی در سطح استان تقسیم بندی طرح های کلان حائز اهمیت است، به عنوان مثال در مورد مسئله حجاب باید طی یک دوره چند ساله نهادینه شود و علاوه بر نهادهایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاه ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی نقش همگانی نیز برای آن ترسیم کنیم.