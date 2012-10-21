مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تساوی صنعت نفت مقابل داماش گیلان تصریح کرد: بازیکنان ما نیاز به زمان بیشتری دارند تا به هماهنگی برسند. البته آنها از نظر روحی و روانی هم مشکل دارند که "آلفردو کاسیمیرو" دنبال برطرف کردن آن است. ضمن اینکه مشکل بدنی آنها هنوز هم پابرجاست.

وی درباره احتمال جذب میلاد میداوودی تاکید کرد: مدیرعامل باشگاه چنین موضوعی را تکذیب کرد. ما در خط دفاع، هافبک و حمله به بازیکنی که به کارمان بیاید نیاز داریم ولی منتظریم تا کاسیمیرو نظرش را اعلام کند. با این حال تا الان برنامه‌ای برای خرید بازیکن نداریم.

غفاری درخصوص ترافیک خط حمله پرسپولیس و احتمال مذاکره با بازیکنان این تیم هم تاکید کرد: اگر رویانیان قصد ندارد از بازیکنانش استفاده کند و کاسیمیرو هم این بازیکنان را بخواهد، آنها را جذب می‌کنیم. قطعا اگر بازیکنی باشد که به درد ما بخورد به خدمت می‌گیریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه "آلبرتو کاستا" سرمربی سابق صنعت نفت پس از تسویه حساب آبادان را ترک کرده است، گفت: این مربی فصل گذشته اعلام کرد که "فونیکه‌سی" را نمی‌خواهد. فونیکه می‌توانست امسال به ما کمک زیادی بکند ولی بعد از این حرف کاستا به عجمان رفت.