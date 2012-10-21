به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ورزش‌های بدنسازی و پرورش اندام استان قم به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به مدت دو روز میزبان نوجوانان شرکت کننده از باشگاه های مختلف فعال سطح این استان در پیکارهای پرس سینه قهرمانی قم بود.



بر این اساس مسابقات پرس سینه قهرمانی رده سنی نوجوانان استان قم با استقبال حداکثری ورزشکاران این رشته از باشگاه های مختلف رو به رو شد و شرکت کنندگان در حالی برای کسب عناوین برتر در 9 وزن در قم با یکدیگر رقابت کردند که در پایان برترین‌ها نیز برای اردوی تیم منتخب قم برگزیده شدند.



به میزبانی هیئت ورزش‌های بدنسازی و پرورش اندام استان قم ورزشکاران حاضر در پیکارهای رشته پرس سینه قهرمانی قم در حالی با یکدیگر رقابت می‌کنند که مسابقات از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و توزیع مدال تقریبا بین تمامی باشگاه های شرکت کننده صورت گرفت.



این رقابت ها در حالی در مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد که شرکت کنندگان در اوزان 53، 59، 66، 74، 83، 93، 105، 120 و به اضافه 120 کیلوگرم در حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و از همه جالب تر در حضور قهرمان کشتی فرنگی آسیا و جهان به رقابت پرداختند.



نوجوانان شرکت کننده در مسابقات این دوره در تلاش برای کسب عناوین برتر مسابقات پرس سینه قهرمانی قم با انگیزه بالایی برابر یکدیگر ظاهر می شدند و این مهم نشان می دهد که برنامه های هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم از زمان حضور مجید تلخابی قهرمان نام آشنای ورزش کشور این هیئت را در مسیر پیشرفت به سوی موفقیت می برد.



برترین های رقابت های پرس سینه قهرمانی استان قم در رده سنی نوجوانان:



وزن 53 کیلوگرم:

مقام اول: امیرحسین میرفتاح

مقام دوم: ایمان قارلقی

مقام سوم: محمدرضا دولت بیاتی



وزن 59 کیلوگرم:

مقام اول: یاسر چاقری

مقام دوم: محسن قانعی

مقام سوم: محمد امانی



وزن 66 کیلوگرم:

مقام اول: محمدعلی محسن زاده

مقام دوم: عرفان مسعودی

مقام سوم: حمید عبدی



وزن 74 کیلوگرم:

مقام اول: سعید غلامی

مقام دوم: نیما برزگران

مقام سوم: محمود افشار



وزن 83 کیلوگرم:

مقام اول: مهدی حسنی

مقام دوم: ابوالفضل نصراللهی

مقام سوم: محمدرضا حیدرزاده



وزن 93 کیلوگرم:

مقام اول: محمدرضا کاظمی

مقام دوم: علی رضایی

مقام سوم: علی نادعی



وزن 105 کیلوگرم:

مقام اول: امیرحسین احمدی

مقام دوم: مجتبی محبتی

مقام سوم: حسین قاسمی



وزن 120 کیلوگرم:

مقام اول: محمدجواد خبازی

وزن وزن منهای 120 کیلوگرم:

مقام اول: محمدجواد کدخدازاده

مقام دوم: میلاد علی حسینی

