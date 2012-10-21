مشکلات مربوط به حریم ها در کرج با آسیب شناسی حل شود

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود برخی سوءتفاهمات بین مردم و منابع طبیعی در بحث حرایم اظهار داشت: موضوع حریم همواره یکی از اختلاف مطرح بوده که با آسیب شناسی می توان نسبت به حل آن اقدام کرد.

وی گفت: متاسفانه افراد کلاهبردار و سوء استفاده گر نیز در این بین به مشکلات دامن زده اند که باید حساب آن را از مردم جدا کرد؛ به نحوی که حقی از مردم ضایع نشود.

گروسی با بیان اینکه باید مراقب باشیم حق افراد دیگر تحت تاثیر مفسدان قرار نگیرد، گفت: با ایجاد فضای نظارتی می توان تا حد زیادی از بروز اختلافات پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: مبادا کاری کنیم که این تصور برای مردم پیش بیاید که افراد پرنفوذ و متخلف با دور زدن قانون می توانند امور خود را پیش ببرند.

گروسی ضمن تایید قوانین موجود درعین حال اظهار داشت: چنانچه با تعدیل یا تغییر برخی قوانین مشکلات حل می شود، خواهش ما این است که از طریق تعامل بیشتر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت ما خدمتگزاری و تعهد پاک به مردم است، گفت: این موارد و اختلافات را می توان از طریق آسیب شناسی پرونده ها حل کرد.

موانع مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی اطلاع رسانی شود

رئیس شورای شهرستان کرج همچنین خواستار اطلاع رسانی در خصوص چگونگی مشارکت مردم در اجرای طرح هایی که منفعت عمومی را دنبال می کند، شد.

وی افزود: با شناسایی و اطلاع رسانی موانع موجود، مردم نیز راحت تر در اجرای طرحها مشارکت خواهند کرد.

گروسی گفت: ناشناخته بودن موانع سبب بروز برخی اختلافات شده که با اطلاع رسانی آنها از بروز سوءتفاهمات و اختلافات نیز می توان پیشگیری کرد.