بازسازی مناطق زلزله زده با سرعت منطقی/ تأثیر نرخ ارز بر بازسازیها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی امروز یکشنبه در نشست مشورتی مشترک فرمانداران، بخشداران، دهیاران منتخب و مدیران عامل تعاونی دهیاری های آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر روند بازسازی واحدهای مسکونی و اماکن دامی سه شهرستان ورزقان ، اهر و هریس و روستاهای تابعه آنها با سرعت منطقی طی می شود.

وی گفت: اگر روستائیان در این شرایط بد آب و هوایی زندگی می کنند به خاطر آن است که در آمد آنها در این منطقه تامین می شود و باید سعی شود تا شروع اولین بارش برف مراحل بازسازی تمام شود.

بیگی با اشاره به اینکه فرمانداران، بخشداران و دهیاران سنگ زیرین آسیاب خدمات دولتی هستند گفت: دهیاران مناطق زلزله زده نقش مهمی در مدیریت خدمات درمانی ، بهداشتی، فوریت های پزشکی و گشایش معابر تخریب شده در روستاهای زیر پوشش خود ایفاء کردند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: دهیاران می توانند بسته اقتصادی روستایی برای رشد اقتصادی در تمام روستاهای استان با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های مناطق مختلف ارائه کنند.