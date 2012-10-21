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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

بیگی اعلام کرد:

بازسازی مناطق زلزله زده با سرعت منطقی/ تأثیر نرخ ارز بر بازسازیها

بازسازی مناطق زلزله زده با سرعت منطقی/ تأثیر نرخ ارز بر بازسازیها

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سرعت منطقی روند بازسازی مناطق زلزله زده، گفت: با افزایش نرخ ارز حجم خرید مصالح ساختمانی برای بازسازی مناطق زلزله زده دچار مشکلات و کندی شده بود که این مشکل در حال حاضر رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی امروز یکشنبه در نشست مشورتی مشترک فرمانداران، بخشداران، دهیاران منتخب و مدیران عامل تعاونی دهیاری های آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر روند بازسازی واحدهای مسکونی و اماکن دامی سه شهرستان ورزقان ، اهر و هریس و روستاهای تابعه آنها با سرعت منطقی طی می شود.

وی گفت: اگر روستائیان در این شرایط بد آب و هوایی زندگی می کنند به خاطر آن است که  در آمد آنها در این منطقه تامین می شود و باید سعی شود تا شروع اولین بارش برف مراحل بازسازی تمام شود.

بیگی با اشاره به اینکه فرمانداران، بخشداران و دهیاران سنگ زیرین آسیاب خدمات دولتی هستند گفت: دهیاران مناطق زلزله زده نقش مهمی در مدیریت خدمات درمانی ، بهداشتی، فوریت های پزشکی و گشایش معابر تخریب شده در روستاهای زیر پوشش خود ایفاء کردند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: دهیاران می توانند بسته اقتصادی روستایی برای رشد اقتصادی در تمام روستاهای استان با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های مناطق مختلف ارائه کنند.

کد مطلب 1725080

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