برپایی نمایشگاه تخصصی حریم نماز در دهه امامت و ولایت در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناصری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برنامه های متنوع در نظر گرفته شده برای ایام دهه امامت و ولایت در استان، اظهار داشت: حد فاصل عید قربان تا عید غدیر دهه امامت و ولایت می باشد که در این مدت برنامه های متنوعی را در استان شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه تخصصی حریم نماز در محل سالن ورزشی زیتون، افزود: آیین گشایش این نمایشگاه روز پنج شنبه چهارم آبان ماه در ساعت 10.5 صبح می باشد و تا روز 14 آبان ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد اقامه نماز استان هدف از برپایی این نمایشگاه را بالا بردن سطح معلومات بازدید کنندگان و جلب و جذب افکار خاصی از طبقات جامعه عنوان کرد و ادامه داد: مخاطبان این نمایشگاه اقشار مختلف مردم می باشند.

وی با یادآوری اینکه نمایشگاه تخصصی حریم نماز در مساحتی حدود 1000 متر مربع برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: این نمایشگاه دارای 16 غرفه می باشد و حدود 20 میلیون تومان نیز برای برگزاری آن هزینه خواهد شد. همچنین حدود 17 دستگاه دولتی نیز در برگزاری این نمایشگاه، ستاد اقامه نماز را یاری خواهند کرد.

ناصری، گفت: محتوی نمایشگاه تخصصی حریم نماز توسط ستاد اقامه نماز آستان مقدس حضرت معصومه (س) تهیه شده است و عناوین به کار رفته در غرفه های این نمایشگاه و وجود احادیث، آیات، روایات و عکس ها به نحوی است که مخاطب را در طول بازدید از نمایشگاه کاملا جذب خواهد کرد. همچنین به سوالات و ابهامات در ذهن بیننده پاسخ داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه به منظور پاسخ گویی به پرسش های اجتماعی کارشناسانی در غرفه ها در نظر گرفته شده است، یادآور شد: برخی از غرفه ها نیز برای پاسخ دادن به شبهات مربوط به نماز می باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان در رابطه با عناوین غرفه ها، افزود: غرفه ها شامل غرفه های خداشناسی، مسجد و نماز جماعت، نماز اول وقت، نماز شب، پرده خوانی از موضوعات مذهبی، غرفه مشاوره، غرفه عفاف، فاطمیه و غرفه ی غدیر می باشد.

ناصری با اشاره به فروش محصولات فرهنگی در این نمایشگاه، اظهار کرد: در حاشیه این نمایشگاه مسابقه تابلو خوانی و حفظ احادیث و روایات انجام خواهد شد و به تعداد 313 نفر از افرادی که بتوانند پاسخ صحیح را بدهند جوایز نفیسی ارایه خواهد شد.

ناصری با تاکید بر اینکه این نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی نماز در استان می باشد، افزود: شخصیت های فرهنگی استان نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی همچنین در رابطه با دیگر برنامه های دهه امامت و ولایت در استان، ادامه داد: برگزاری نماز عید قربان در مصلی ها انجام خواهد شد و در عید غدیر نیز جشن هایی توسط دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی استان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری برنامه های ایام ولایت و امامت، خاطر نشان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب، تجلیل از خانواده های سادات، برگزاری مراسم شب شعر در روزهای غدیر توسط اداره کل ارشاد، نواخته شدن زنگ ولایت در مدارس استان، گردهمایی غدیر شناسی در شهرها، اجرای مراسم خطبه خوانی غدیر، فضاسازی و آذین بندی شهر توسط فعالان و تشکل های مردمی، تهیه و توزیع سبد کالا برای نیازمندان توسط دستگاه ها، برگزاری مسابقه های ورزشی با عنوان های جام غدیر و جام ولایت و عیادت از بیماران از جمله برنامه های این دهه در استان می باشد.