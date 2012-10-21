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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

کلاهبرداری بزرگ مدیر عامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی"

کلاهبرداری بزرگ مدیر عامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی"

مدیر عامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی" به اتهام کلاهبرداری بزرگ از دهها نفر تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، 17 بهمن سال گذشته دهها مالباخته با مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و طرح شکایت از مدیرعامل شرکت "پیمان گستر احمدی" ، اظهار داشتند که توسط مدیر این شرکت به هویت "علی احمدی" مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 7 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم ، مالباختگان در اظهارات مشابه عنوان داشتند که از طریق آگهی روزنامه ها ، با شرکت "پیمان گستر احمدی" در زمینه "پرداخت وام های 30 میلیون تومانی فنی و حرفه ای" و همچنین "تأمین ضامن" آشنا شده اند.سپس در تماس های تلفنی و ضمن گرفتن نشانی شرکت به دفتر شرکت در خیابان شریعتی ـ خیابان ملک مراجعه و در آنجا جوانی حدودا 35 ساله به هویت "علی احمدی" خود را مدیر شرکت معرفی و اظهار داشته که به واسطه موقعیت کاری و همچنین داشتن ارتباط با برخی مسئولین دولتی و همچنین سیستم بانکی کشور ، قادر است تا نسبت به معرفی افراد متقاضی وام های فنی و حرفه ای به شعبات مختلف بانکی اقدام کند. او به همین بهانه از هر یک از متقاضیان مبالغ مختلف 3 تا 4 ملیون تومان دریافت و متعهد شده تا در کمتر از یک ماه نسبت به معرفی آنها به شعبات بانکی اقدام کند که در ادامه متواری و مالباختگان با مراجعه به در شرکت متوجه کلاهبرداری توسط وی شده اند .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از طریق آگهی روزنامه و جهت تهیه ضمانت بانکی برای دخترم ، با آقای احمدی آشنا شدم. زمانیکه برای دریافت ضامن با او صحبت کردم ، مدعی شد که قادر است تا از طریق ارائه دیپلم فنی و حرفه ای ، نسبت به معرفی دخترم به بانک برای دریافت وام 30 میلیون تومانی اقدام کند. وقتی به او پاسخ دادم که دیپلم دخترم مرتبط با فنی و حرفه ای نیست ، باز او اظهار داشت که مشکلی وجود ندارد و او می تواند تا با پرداخت مبلغ 500 هزار تومان ، نسبت به تهیه دیپلم فنی و حرفه ای برای دخترم اقدام کند !!!! به همین بهانه ، ابتدا مبلغ 500 هزار تومان برای تهیه دیپلم فنی و حرفه ای دریافت کرد و در ادامه و برای تهیه وام نیز ، در دو نوبت مبالغ یک میلیون و 450 هزار تومان و یک میلیون و 750 هزار تومان ، به بهانه های کارمزد شرکت و ... ، دریافت کرد. قرار شد تا در 15 اسفند 1390 ما را به بانک معرفی کند اما در تاریخ مذکور و در مراجعه به شرکت متوجه شدیم که شرکت تعطیل است و عده ای مراجعه کننده در مقابل شرکت تجمع کرده اند .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شرکت "پیمان گستر احمدی" اطمینان پیدا کردند که این شرکت ، یک شرکت صرفا کاغذی بوده و هیچگونه فعالیت مالی و یا اقتصادی و یا همکاری با سیستم بانکی کشور ندارد . در ادامه و با بررسی هویت "علی احمدی" نیز مشخص شد که هویت مذکور یک هویت جعلی است و مدیر عامل شرکت کاغذی با جعل اسناد و مدارک ، اقدام به ثبت شرکت کرده است .

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی دهها مالباخته ای که توسط مدیرعامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی" مورد کلاهبرداری قرار گرفته و با هدف شناسایی و دستگیری متهم پرونده و همچنین دیگر شکات پرونده ، دستور انتشار تصویر متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است . لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت واقعی متهم ، مخفیگاه و یا محل های تردد وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055514 و 51055614 در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس اگاهی تهران بزرگ قرار دهند. همچنین از دیگر شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت می شود تا جهت طرح شکایات خود و پیگیری آن به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .
 

کد مطلب 1725086

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