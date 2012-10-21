کلاهبرداری بزرگ مدیر عامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی"

به گزارش خبرنگار مهر، 17 بهمن سال گذشته دهها مالباخته با مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و طرح شکایت از مدیرعامل شرکت "پیمان گستر احمدی" ، اظهار داشتند که توسط مدیر این شرکت به هویت "علی احمدی" مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 7 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم ، مالباختگان در اظهارات مشابه عنوان داشتند که از طریق آگهی روزنامه ها ، با شرکت "پیمان گستر احمدی" در زمینه "پرداخت وام های 30 میلیون تومانی فنی و حرفه ای" و همچنین "تأمین ضامن" آشنا شده اند.سپس در تماس های تلفنی و ضمن گرفتن نشانی شرکت به دفتر شرکت در خیابان شریعتی ـ خیابان ملک مراجعه و در آنجا جوانی حدودا 35 ساله به هویت "علی احمدی" خود را مدیر شرکت معرفی و اظهار داشته که به واسطه موقعیت کاری و همچنین داشتن ارتباط با برخی مسئولین دولتی و همچنین سیستم بانکی کشور ، قادر است تا نسبت به معرفی افراد متقاضی وام های فنی و حرفه ای به شعبات مختلف بانکی اقدام کند. او به همین بهانه از هر یک از متقاضیان مبالغ مختلف 3 تا 4 ملیون تومان دریافت و متعهد شده تا در کمتر از یک ماه نسبت به معرفی آنها به شعبات بانکی اقدام کند که در ادامه متواری و مالباختگان با مراجعه به در شرکت متوجه کلاهبرداری توسط وی شده اند .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از طریق آگهی روزنامه و جهت تهیه ضمانت بانکی برای دخترم ، با آقای احمدی آشنا شدم. زمانیکه برای دریافت ضامن با او صحبت کردم ، مدعی شد که قادر است تا از طریق ارائه دیپلم فنی و حرفه ای ، نسبت به معرفی دخترم به بانک برای دریافت وام 30 میلیون تومانی اقدام کند. وقتی به او پاسخ دادم که دیپلم دخترم مرتبط با فنی و حرفه ای نیست ، باز او اظهار داشت که مشکلی وجود ندارد و او می تواند تا با پرداخت مبلغ 500 هزار تومان ، نسبت به تهیه دیپلم فنی و حرفه ای برای دخترم اقدام کند !!!! به همین بهانه ، ابتدا مبلغ 500 هزار تومان برای تهیه دیپلم فنی و حرفه ای دریافت کرد و در ادامه و برای تهیه وام نیز ، در دو نوبت مبالغ یک میلیون و 450 هزار تومان و یک میلیون و 750 هزار تومان ، به بهانه های کارمزد شرکت و ... ، دریافت کرد. قرار شد تا در 15 اسفند 1390 ما را به بانک معرفی کند اما در تاریخ مذکور و در مراجعه به شرکت متوجه شدیم که شرکت تعطیل است و عده ای مراجعه کننده در مقابل شرکت تجمع کرده اند .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شرکت "پیمان گستر احمدی" اطمینان پیدا کردند که این شرکت ، یک شرکت صرفا کاغذی بوده و هیچگونه فعالیت مالی و یا اقتصادی و یا همکاری با سیستم بانکی کشور ندارد . در ادامه و با بررسی هویت "علی احمدی" نیز مشخص شد که هویت مذکور یک هویت جعلی است و مدیر عامل شرکت کاغذی با جعل اسناد و مدارک ، اقدام به ثبت شرکت کرده است .

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی دهها مالباخته ای که توسط مدیرعامل شرکت کاغذی "پیمان گستر احمدی" مورد کلاهبرداری قرار گرفته و با هدف شناسایی و دستگیری متهم پرونده و همچنین دیگر شکات پرونده ، دستور انتشار تصویر متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است . لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت واقعی متهم ، مخفیگاه و یا محل های تردد وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055514 و 51055614 در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس اگاهی تهران بزرگ قرار دهند. همچنین از دیگر شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت می شود تا جهت طرح شکایات خود و پیگیری آن به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

