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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

محاکمه مدیران مسئول نشریه ماهنامه مهندسی پزشکی و بانی فیلم

محاکمه مدیران مسئول نشریه ماهنامه مهندسی پزشکی و بانی فیلم

مدیران مسئول نشریه ماهنامه مهندسی پزشکی و روزنامه بانی فیلم، امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطروحه علیه مدیران مسئول نشریات «ماهنامه مهندسی پزشکی» و «بانی فیلم» در شعبه 78 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مجید باقری و اعضای  هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

براساس این گزارش در مورد اتهام مدیر مسئول نشریه ماهنامه مهندسی پزشکی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر، هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص و با اکثریت آرا نامبرده را مستحق تخفیف دانست.

ضمنا در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسئول نشریه بانی فیلم مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع، هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص و با اکثریت آرا نامبرده را مستحق تخفیف ندانست.

کد مطلب 1725088

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