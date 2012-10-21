استاندار مرکزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر شعبانی‌فرد گفت: در مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 151243 تا 43505 هـ مورخ 29 مهر ماه سال جاری به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:



قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی و زراعی برای سال 91- 92 تایید شده توسط دولت تعیین می­ شود و علاوه بر ارقام مندرج، به تولید کنندگان گندم، جو و اقلام علوفه­ای و اساسی، جایزه تولید اختصاص خواهد یافت.



گندم با 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید 5500 ریال و گندم دوروم با 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید 5800 ریال، جو 4500 ریال، ذرت دانه ای 4650 ریال و چغندرقند 1350 ریال

پنبه (وش) 2 سفید مرغوب، بدون زدگی و عاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخه وبرگ) 14000 ریال

دانه آفتابگردان با دو درصد افت و 9 درصد رطوبت 9500 ریال، دانه سویا با دو درصد افت و 9 درصد رطوبت 8700 ریال، دانه کلزا بادو درصد افت و 12 درصد رطوبت 10000 ریال، دانه گلرنگ با دو درصد افت و 10 درصد رطوبت 9500 ریال

سیب زمینی پاییزه مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی 1900، سیب زمینی بهاره و تابستان مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی ومواد خارجی 1950 ریال، سیب زمینی طرح استمرار مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی ومواد خارجی 2200 ریال

پیاز پاییزه مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی 1350 ریال، پیاز بهاره مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی 1350 ریال، پیاز طرح استمرار مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی ومواد خارجی 1500 ریال

لوبیا چیتی سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های 50 کیلوگرمی 9500 ریال، لوبیا قرمز و سفید سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های 50 کیلوگرمی 9000 ریال

عدس سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های 50 کیلوگرمی 10200 ریال، نخود سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های 50 کیلوگرمی 10200 ریال

برنج خزر بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) 21000 ریال، برنج سپیدرود بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) 15500 ریال، برنج ندا بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) 15680 ریال و برنج آمل بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) 13100 ریال

برگ سبز چای درجه یک با حداکثر 10 درصد رطوبت 9000 ریال و درجه دو با حداکثر 10 درصد رطوبت 5000 ریال و پیله ابریشم 110000 ریال تعیین شده است.

این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است

