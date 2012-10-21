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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

پیکر سرپرست جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان در گلستان تشییع شد

پیکر سرپرست جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان در گلستان تشییع شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: پیکر سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان هرمزگان و رئیس سابق دانشگاه پیام نور گلستان در زادگاهش کردکوی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شهواری رئیس سابق دانشگاه پیام نور گلستان که پنجشنبه هفته گذشته آیین تودیع وی برگزار شد، 48 ساعت پس از آیین تودیع و معارفه وی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان دار فانی را وداع گفت.

مرحوم شهواری، دکترای تاریخ و جانباز شیمیایی 25 درصد دوران دفاع مقدس بوده و سالها در دانشگاه های استان از جمله پیام نور خدمت کرده است.

مراسم تشییع پیکر این استاد دانشگاه ساعت 15 بعد از ظهر یکشنبه در کردکوی برگزار شد.

خبرگزاری مهر، درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعه دانشگاهی و خانواده وی تسلیت عرض می کند.

کد مطلب 1725091

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