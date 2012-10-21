مهلت شرکت در جشنواره علامه حلی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی گفت: با توجه به استقبال طلاب جوان از جشنواره پژوهشی علامه حلی و به منظور حضور بیشتر طلاب در این جشنواره، شورای سیاست‌گزاری جشنواره علامه حلی مهلت ارائه آثار را تا 15 آبان تمدید کرد.



وی اضافه کرد: طلاب می‌توانند با مراجعه به سامانه فراخوان‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانی http://www.whc.ir اقدام به ثبت نام و ثبت اثر کنند.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به دستاوردهای بانوان طلبه در چهارمین جشنواره علامه حلی در سال گذشته افزود: حضور چشمگیر بانوان طلبه در این جشنواره از یک سو و افتخارات بزرگ کسب‌شده آنها از سوی دیگر قابل تقدیر است. طلاب خواهر در چهارمین جشنواره علامه حلی هفت عنوان برگزیده و 13 عنوان شایسته تقدیر را به خود اختصاص دادند.



وی با اشاره به قالب‌های مختلف آثار ارائه شده از سوی بانوان طلبه در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته 15 اثر در قالب کتاب، 147 اثر در قالب مقاله و هزار و 222 اثر در قالب پایان‌نامه علمی به جشنواره علامه حلی ارائه شدند.



خالقی با بیان اینکه طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران نسبت به مسائل روز جامعه حساس هستند و همواره در عرصه‌های پژوهشی سعی در ارائه راه‌هایی برای پیشبرد اهداف بلند نظام دارند، یادآور شد: در سال گذشته 111 مقاله توسط طلاب خواهر پیرامون شعار سال (جهاد اقتصادی)، 99 اثر در مورد مطالعات زنان و 62 اثر پیرامون جریان‌شناسی انحرافات عقیدتی ارائه شد.



وی گفت: از جمله اقدامات تشویقی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برای شرکت هر چه بیشتر طلاب در جشنواره علامه حلی چاپ چکیده آثار برگزیدگان چهار جشنواره گذشته است که کارهای مقدماتی این کار نیز به پایان رسیده است.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به رشد تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره علامه حلی اظهار کرد: تعداد بانوان حوزوی شرکت‌کننده در نخستین جشنواره علامه حلی هزار و 130 نفر بود اما این تعداد در چهارمین جشنواره که سال گذشته برگزار شد، با 100 درصد رشد به 2هزار و 642 نفر رسید.



وی از جشنواره علامه حلی به عنوان یکی از مهم‌ترین رخدادهای پژوهشی سالانه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و ادامه داد: این مرکز هر سال با توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق سعی در حضور حداکثری طلاب در جشنواره علامه حلی دارد.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حوزه پشتوانه پژوهشی و دینی نظام در حوزه عقیدتی است، افزود: در همین راستا معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بر خود لازم می‌داند در عرصه ترویج فرهنگ پژوهش و تحقیق، تلاش مستمر و کارشناسانه داشته باشد پس با مشورت با نخبگان علمی پژوهشی با برنامه‌های زمان‌بندی شده به دنبال رساندن حوزه‌های علمیه خواهران به جایگاهی درخشان در پژوهش است.



وی همچنین از تمدید مهلت ارائه آثار به جشنواره بانوی کرامت (دستاوردهای پژوهشی) حوزه‌های علمیه خواهران تا پایان آبان‌ماه خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره به ارسال مقاله با موضوع شعار سال در محورهای کلیات، ‌قرآن و سیره معصومین(ع)، حوزه‌های علمیه، سیاست و اقتصاد، ‌زن و خانواده و همچنین تحقیقات پایانی،‌ پایان‌نامه و‌ مقاله با موضوع آزاد برای افرادی که به دلیل محدودیت سنی قادر به شرکت در جشنواره علامه حلی نیستند اختصاص دارد.



وی اضافه کرد: ثبت نام و ارسال اثر این افراد از طریق سامانه فراخوان‌های پژوهشی در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir انجام می‌گیرد.

