دیدار نخبگان و پژوهشگران دانشگاه آزاد کرج با مدیرکل صدا و سیمای البرز

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم علمی و پژوهشی آستیاژ متشکل از دانشجویان نخبه و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی آقایان مسعود شاهپوری جاه، داود رستگار و مهدی شمس به همراه مصطفی مبلغی معاون اداری و مالی و هوشنگ نظری مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با ناصر صفار مدیرکل صدا و سیمای استان البرز دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید ابتدا صفار مدیرکل صدا و سیمای استان البرز ضمن تشکر از حضور ارزشمند تیم علمی آستیاژ در صدا و سیمای استان البرز وجود نخبگان را برای کشور سرمایه علمی برشمرد و افزود: برای ما ایرانی ها تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به نسل های بعدی بسیار مهم است و این تکنولوژی که شما نخبگان برای کشور به ارمغان می آورید در خنثی نمودن تحریم های دشمنان ابرقدرت بسیار مهم و سازنده است.

علی صفار افزود: توانمندی های علمی ایرانی ها همیشه در دنیا مورد توجه همه ابرقدرتها بوده و شما نخبگان باید در مقابل مشکلات و نارسایی های احتمالی مقاوم و صبور باشید.

وی ویژگی های افراد نخبه و مخترع را انعطاف پذیری، آینده پذیری، تخیل، اخلاق، بردباری ، پویایی و نوآوری و پیشگام شدن در مسائل عنوان کرد و افزود: انسان در هر زمینه مشکلات و نارسایی هایی دارد و اینطور نیست که همه چیز برای انسان از همان ابتدا آماده و مهیا باشد بلکه مشکلاتی هم هست که شما عزیزان همواره باید با آن دست و پنجه نرم کنید.

سپس مصطفی مبلغی معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ضمن تشکر از توجه و اهتمام ویژه رسانه ملی به نخبگان خواستار انعکاس فعالیتهای پژوهشی علمی واحد کرج در رسانه ملی شد و افزود: صدا و سیما نقش مهمی در بیان نارسائی ها و مشکلات نخبگان و پژوهشگران دارد.

در ادامه مسعود شاهپوری جاه دانشجوی نخبه و پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ضمن تشکر از صدا و سیمای استان البرز و بیان مشکلات و نارسایی های موجود و همچنین راهکارهای رفع این موانع و حضور نخبگان در صحنه اجتماعی، در خصوص اختراع موتور برقی که برای اولین بار در جهان ساخته شده و همچنین اختراع نازل سوخت CNG نکاتی را بیان کرد.

شاهپوری جاه گفت: موتور آستیاژ بدون سوخت فسیلی و با انرژی الکتریکی کار می کند این موتور از مکانیزم بدیع و نوینی برخوردار است که معایب خودرورهای تمام برقی (الکتروموتور) و هیبریدی را نداشته از هر نظر نسبت به آنها برتری داشته و از نظر قدرت و سرعت برابر با موتورهای احتراقی است و می تواند جایگزین بسیار مناسب برای موتورهای احتراقی بوده و انقلابی عظیم در صنعت خودرو سازی جهان به شمار آید.

سرپرست تیم آستیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: این خودرو که در نمایشگاه ملی از طرح تا عمل نیز به عنوان یکی از طرح های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در این نمایشگاه پذیرفته شده و به نمایش درآمده بود و پس از طی مراحل نصب روی خودرو سمند رونمائی خواهد شد.

شاهپور جاه در ادامه خواستار تشکیل میزگردهای علمی و تخصصی در صدا و سیما و همچنین رقابت دانشگاه های استان البرز در بعد علمی و پژوهشی شد و در ادامه اعضای تیم آسیتاژ نقطه نظرات خود را بیان نمودند و کارشناسان صدا و سیما سوالات تخصصی خود را از نحوه ساخت موتور برقی و مراحل ساخت و راه اندازی آن و چگونگی کار کردن موتور بیان کرده و اعضای تیم آستیاژ به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

در ادامه اعضای تیم آستیاژ به همراه مسئولین دانشگاه و مدیرکل صدا و سیمای استان البرز از قسمت های مختلف صدا و سیمای استان البرز و همچنین استودیو خبر بازدید و با مراحل تهیه و پخش خبر آشنا شدند.

لازم به ذکر است از موتور برقی تیم آستیاژ تاکنون مسئولین کشوری و لشگری از جمله سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی، دکتر غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت، دکتر سلطان خواه معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور و مدیران ایران خودرو و سایپا بازدید کرده اند و اخیرا نیز در مراسم جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل مسعود شاهپوری جاه دانشجوی رشته مهندسی گرایش الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج موق شد یکی از برگزیدگان این جشنواره باشد و هدایای خود را از معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن و تجارت و استاندار تهران و سمنان دریافت نماید.