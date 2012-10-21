گامهای بلندی برای ملی شدن طرح شهید فهمیده برداشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برای بررسی راهکارهای اجرای هر چه بهتر طرح شهید فهمیده با حضور سردار فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر(عج)، مسئولان آموزش و پرورش و نواحی مقاومت شهرستان های ماهشهر، خرمشهر، آبادان، امیدیه، هندیجان، شادگان، دیلم و بندرامام خمینی(ره) در منطقه سوم نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

سردار بختیاروند فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه طی سخنانی در این جلسه با اشاره به ابعاد گوناگون طرح شهید فهمیده، بیان کرد: امسال هشتمین سالی است که طرح رهروان شهید فهمیده در نیروی دریایی سپاه به مرحله اجرا در می آید.

وی افزود: این برنامه از آن جهت که احیای یاد و خاطره شهید فهمیده را دنبال می کند و به تبیین فرهنگ ایثار و مجاهدت در راه آرمان های دینی و انقلابی می پردازد و سعی در انتقال ارزش های دفاع مقدس به آینده سازان میهن اسلامی، دارد، منشاء برکات زیادی بوده است.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، گفت: با توجه به برکات این طرح به ویژه در حوزه تربیت مدافعان معتقد و مجاهد در استان های ساحلی، گام های بلندی برای ملی شدن آن برداشته شده است.

وی افزود: طرح شهید فهمیده به لطف خدا از طرح های موفقی است که به همت نیروی دریایی سپاه و مشارکت نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش همه ساله در 9 آبان ماه به اجرا در می آید.

سردار بختیاروند در بخش دیگری از سخنان خود،‌ گفت: طرح رهروان شهید فهمیده با پیشنهاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه آغاز شد و سابقه ای در نیروهای دیگر نداشته است.

وی افزود: در طرح شهید فهمیده همه دانش آموزان پسر 13 ساله در استان های ساحلی جنوب کشور در تجمعی بزرگی شرکت کرده و با عضو شدن در بسیج، جشن تولد ارتباط خود با سپاه و نیروهای مدافع انقلاب را برگزار می کنند.