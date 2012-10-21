افزایش 5 هزار درصدی فضای آموزشی دانشگاه پیام نور شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهینی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم جشن استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: دانشگاه پیام نور شاهرود از سال 87 تاکنون با افزایش 181 درصدی دانشجویان، افزایش 214 درصدی تعداد رشته های تحصیلی، افزایش پنج هزار درصدی فضای آموزشی، افزایش 62 درصدی کتابهای کتابخانه و افزایش 600 درصدی تجهیزات آموزشی و رایانه ای مواجه بوده است.

وی اظهار داشت: امسال سه هزار و 100 دانشجو در 40 رشته کارشناسی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که 700 نفر آنان جدیدالورود هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود جدا بودن آموزش از سنجش، دانشجو محوری به جای استاد محوری و عدالت آموزشی از جهت یکسان بودن منابع درسی، زمان و نوع آزمون و سوالات امتحانی را از مهمترن ویژگی های دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

شاهینی در پایان بر رعایت ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه و توجه دانشجویان به مسائل فرهنگی و تربیتی توام با مسایل آموزشی تاکید کرد.

به گزارش مهر، تجلیل از دانشجویان برتر علمی، منتخبین ورزشی، قرآنی، فعالان بسیجی و هلال احمر، اعضای کانون های فرهنگی تربیتی و برگزاری مسابقه، کارگاه آشنایی با آیین زندگی، جشن نمادین ازدواج دانشجویی، توزیع بروشور و راهنمای آموزشی برای دانشجویان و پخش کلیپ در خصوص معرفی کارکنان دانشگاه از دیگر برنامه های این مراسم بود.