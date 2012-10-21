اهدای بخشی از جهیزیه به روشندلان بوشهری در آستانه ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در همایش بصیرت نابینایان در محل مصلی نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: روشندلان منبع نشاط و زندگی هستند زیرا داشتههایشان را میبینند و نداشتههایشان را نادیده میانگارند و این اصل مهم زندگی است.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر ضرورت رسیدگی به نیازها و مشکلات روشندلان، خواستار حل مشکلات و رفع این نیازمندیها شد و اضافه کرد: روشندل منبع شور و نشاط هستند زیرا پیوسته به داشتههای خود نگاه میکنند و این اصل مهم زندگی است.
وی با اشاره به تواناییهای اثبات شده نابینایان در عرصههای مختلف اجتماع، ادامه داد: مسئولان باید نگاه ویژهای به این قشر از اجتماع برای حل مشکلات آنها داشته باشند زیرا روشندلان توانمندانی هستند که اگر مجال بروز بیابند توانمندیهایشان را به نحو احسن نشان خواهند داد.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین از اهدای یک قطعه از قطعات مهم جهیزیه به زوجهای جوان روشندل خبر داد و بیان داشت: یک قطعه از لوازم منزل و در صورت امکان بیشتر به همه روشندلان در آستانه ازدواج از سوی وی هدیه خواهد شد.
وی گفت: همه مسئولان باید تلاش کنند تا روشندلان بتوانند مانند دیگران از امکانات موجود بهره ببرند و شرایط برای زندگی و اشتغال بهتر این افراد فراهم شود.
این همایش که از ساعات اولیه صبح در مصلی نماز جمعه بوشهر آغاز شده بود در دو بخش نشست کارگروههای چهارگانه مناسبسازی، ازدواج، مسکن، اشتغال و حمل و نقل نابینایان در شهر و نشست نابینایان و مسئولان امور بهزیستی استان کار خود را ادامه داد و تا عصر نیز ادامه خواهد داشت.
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