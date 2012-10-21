به گزارش خبر نگار مهر، ایرج کارخایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با اشاره به بازدید کارشناسان ریاست جمهوری از پروژه ها مهرماندگار این استان، گفت: این بازدید از ایوانکی آغاز و سپس تا شهرهای گرمسار، سمنان، مهدیشهر، دامغان و شاهرود ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارشناسان اعزامی در قالب دو تیم روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری از این پروژه ها بازدید و روند اجرایی طرح ها را مورد بررسی قرار می دهند، اظهار داشت: کارشناسان ریاست جمهوری در این بازدید دو روزه آخرین وضعیت اجرایی و پیشرفت فیزیکی این طرح ها را بررسی می کنند.

کارخایی از حضور نماینده تام الاختیار و مطلع دستگاه مجری، نماینده فرمانداری، پیمانکار و مشاور طرح ها در محل اجرا خبر داد و عنوان کرد: کارشناسان دفتر فنی نیز گروه اعزامی ریاست جمهوری را همراهی می کنند.

وی با اشاره به این مطلب که در استان سمنان 33 پروژه در قالب طرح های ماندگار در بخش های مختلف در حال اجرا است، گفت: از این تعداد 9 پروژه در بخش بهداشت و درمان است.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان در خاتمه، انتقال آب دریای خزر به سمنان، احداث دو ورزشگاه در سمنان و شاهرود، آزادراه حرم تا حرم و قطعه قم - گرمسار این آزاد راه، کتابخانه مرکزی سمنان، احداث بیمارستان در گرمسار و مهدیشهر، پنج پروژه در بخش صنعت و سه پروژه گازرسانی از مهمترین پروژه های مهر ماندگار استان سمنان است.