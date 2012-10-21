ثبت اطلاعات 3200 واردکننده در کشور/ الصاق250 میلیون کد روی کالاهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود خلخالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اجرای طرح شبنم در استانهای مختلف کشور اظهار داشت: این طرح دو سال است که در سراسر کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در مرحله اول کالاهایی که وارد کشور می شود ثبت سفارش خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا وارد کننده ها موظف هستند که برچسب طرح شبنم را در هنگام ورود به به کشور بر روی کالاها نصب و سپس عرضه کنند.

مدیر اجرایی شبکه نظارت و بازرسی مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 18 گروه کالایی مشمول طرح شبنم هستند، تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای مبارزه با ورود کالای قاچاق در کشور است.

خلخالی مرحله دوم اجرای طرح شبنم را از ابتدای مهرماه تا پایان دی ماه عنوان کرد و گفت: در این مرحله نظارت بر روی عرضه کالاهای موجود در بازار صورت می گیرد.

وی با اشاره به کدگذاری کالاهای وارد شده به کشور از ابتدای اجرای طرح شبنم گفت: از ابتدای این طرح تا کنون بیش از 250 میلیون کد روی کالاهای وارداتی به کشور الصاق شده است.

مدیر اجرایی شبکه نظارت و بازرسی مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بیش از 130 میلیون بارکد بر روی کالاهای سطح بازار کشور الصاق شده است.

خلخالی در بخش دیگری از سخنان خود به روند ورود کالای قاچاق به کشور اشاره کرد و گفت: ورود کالای قاچاق به کشور در ایران به میزان بالایی صورت می گرفت که با اجرای طرح شبنم این میزان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تا پیش از اجرای طرح شبنم کشور ایران جزء 5 کشور اول در زمینه ورود کالای قاچاق محسوب می شود تصریح کرد: آخرین آمار ارائه شده در رابطه با میزان ورود کالای قاچاق به کشور 16 میلیارد دلار بوده است.

مدیر اجرایی شبکه نظارت و بازرسی مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت تعداد پیامکها و تلفنهای مردمی در سامانه شبنم یادآور شد: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بیش از یک میلیون و 100 هزار پیامک مردمی در سامانه طرح شبنم ثبت شده است.

خلخالی افزود: همچنین از ابتدای این طرح تا کنون مردم استانهای کشور 92 هزار تماس تلفنی با سامانه طرح شبنم داشته و بیش از 55 هزار مورد پیام مردمی در وب سایت این سامانه به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که از این تعداد پیامک های ارسال شده 128 هزار پیامک و 12 هزار تلفن گویا مربوط به تخلفات طرح شبنم بوده است.

مدیر اجرایی شبکه نظارت و بازرسی مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعداد وارد کنندگان کالا ثبت شده در سامانه شبنم گفت: در مجموع بیش از سه هزار و 200 وارد کننده کالا اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

خلخالی مدعی شد که در مجموع حدود 80 درصد واردکننده های کالا در کشور اطلاعات خود را در سامانه شبنم ثبت کرده اند.