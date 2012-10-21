موضوع پروژه های تحقیقاتی به سمت پیشگیری از وقوع جرم سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ابراز داشت: امنیت و آرامش یکی از مهم ترین مسائل مطرح در هر جامعه ای است.

وی ادامه داد: آگاه سازی جامعه در خصوص جرائم و اثرات آنها می تواند تاثیر زیادی در کاهش آمار جرائم داشته باشد.

کمالی دانشگاه ها را یکی از مهم ترین مراکز برای تحقق این امر دانست و بیان داشت: باید سعی شود موضوع پروژه های تحقیقاتی بیشتر به در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی جامعه باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان تصریح کرد: در این مسیر ائمه جمعه نیز با مطرح کردن این مسائل برای نمازگزارن بسیار موثر خواهند بود زیرا به لحاظ مقبولتی که در اجتماع دارند حرف آنها از سوی احاد جامعه بیشتر پذیرفته می شود.

کمالی گفت: رسانه ها نیز باید با اطلاع رسانی مناسب جامعه را از وجود جرائم و عواقب آن آگاه کنند.

این مسئول بیان داشت: اگر در امور وحدت داشته باشیم و با همدلی در یک مسیر حرکت کنیم به طور قطع به اهداف خود دست خواهیم یافت.

