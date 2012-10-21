طرح قرانی از " دلالت تا هدایت" در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهاءالدین ضیایی مدرس این طرح ظهر یکشنبه در جلسه طرح قرآنی «از دلالت تا هدایت» که از سوی معاونت تهذیب مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان برگزار شد، با اشاره به اینکه این طرح در بنیاد فقه معارف اهل بیت(ع) زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی با کار کارشناسی همراه با تفکر و اندیشه در چندین استان شروع به فعالیت کرده است، اظهار داشت: در این طرح روش های نوین تفسیر قرآن کریم به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع قرآن در میان مسلمانان به عنوان نسخه شفابخش، ابراز داشت: وظیفه همه ما بویژه حوزه های علمیه و روحانیت، شناخت و تدبر در معانی قرآن کریم است و مبلغین وظیفه تفسیر و دستور عمل به قرآن را در جامعه دارند.

این استاد حوزه ادامه داد: هنگامی که حضرت حجت(عج) ظهور کنند، مطابق با قرآن کریم عمل نموده و دستورات این کتاب آسمانی را در جامعه پیاده می نمایند و منتظران باید با قرآن آشنایی داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: طرح قرآنی «از دلالت تا هدایت» با استناد به آیات و روایات انجام خواهد شد.