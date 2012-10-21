  1. هنر
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

با قید دو فوریت در مجلس/

طرح پخش شبکه‌های ایرانی توسط خبرگزاری‌های مستقل

طرح پخش شبکه‌های ایرانی توسط خبرگزاری‌های مستقل

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اقدام منع پخش شبکه های تلویزیونی ایران از طریق ماهواره هات برد از تهیه طرحی دو فوریتی توسط جمعی از نمایندگان خبر داد و گفت: در این طرح با اختصاص اعتبار به وزارت ارشاد ماموریت داده می‏شود با همکاری خبرگزاری‌های مستقل امکان پخش شبکه‌های ایرانی در جهان را فراهم کند.

سید مرتضی حسینی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت پخش شبکه های تلویزیونی ایران از طریق ماهواره هات برد بیان کرد: اقدام خصمانه و غیراصولی اخیر منادیان دروغین آزادی بیان و آزادی رسانه‏ها در قطع برنامه‌های برون‌مرزی صداوسیما بر روی ماهواره هاتبرد، نمونه دیگری از تناقض‏گویی‏های سردمداران کشورهای غربی پیرو استکبار جهانی است.

حسینی با بیان اینکه ادعای رعایت و حمایت از حق آزادی بیان برای آنها تنها یک ادعای سیاسی است  و برخوردی دو گانه با آن دارند و  هر جا به نفعشان باشد آز آن استفاده می کنند، تأکید کرد: دیگر بر همگان واضح و روشن شده است که در پس شعارهای قشنگی چون آزادی بیان، حقوق بشر، جریان آزاد اطلاعات  و ... مطرح می شود، سیاستمداران درغگویی قرار دارند که حتی تحمل شنیدن یک صدای مخالف را ندارند و از همه ابزارها برای خاموش کردن صدای غیر استفاده می‏کنند.

عضو کارگروه هنر، رسانه و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شبکه‌های ایرانی تنها شبکه‌هایی هستند که از منظری غیر از نگاهی که استکبار جهانی دارد  به رخدادهای جهانی و موضوعاتی چون بیداری اسلامی، اقدامات نظامیان رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی‌ها در غزه، بحران بحرین، مسئله سوریه و ... می‌پردازند و بدنبال روشنگری از حقایق جهان اسلام هستند.

وی با بیان این نکته که این اقدام هیچ تاثیری در گسترش شعار انقلاب نخواهد داشت افزود: برخورد با رسانه‏هایی ایرانی نشان می دهد که شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا وسیمای جمـهوری اسلامی ایران در اطلاع‏رسانی و آگاهی‏بخشی به افکار عمومی در رویدادهای مهم منطقه‌ای و فرا‏منطقه‌ای توانسته‏اند کارشان را خوب انجام دهند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس اقدام رسانه‌های استکباری وابسته به غرب را یک جنگ رسانه‏ای تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: این حق ماست که از هر ابزاری برای دفاع از حق خود در این زمینه استفاده کنیم.

 وی افزود: غرب به خیال خام خویش تلاش می‌کند با این‏گونه حرکت‏ها نظام ما را تضعیف کند، در‏صورتی که صدای ضد استکباری مردم ما بلندتر از آن است که با این شیوه‏ها بتوانند جلوی انتشار آن را بگیرند و این کار هیچ تاثیری در حرکت ملت ایران ندارد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان با بیان این‏که کمیسیون فرهنگی مجلس این اقدام دولت‏مردان اروپایی را شدیداً محکوم می‏کند و اعتقاد دارد مجلس باید از تمام قوای خود برای برخورد با این اقدام غیرفرهنگی استفاده کند، افزود: طرحی دو فوریتی توسط جمعی از  نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که در این طرح با اختصاص اعتبار به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ماموریت داده می‏شود با همکاری بنگاه‌ها و خبرگزاری‌های مستقل امکان پخش شبکه‌های ایرانی در جهان فراهم کند.

کد مطلب 1725107

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