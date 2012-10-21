سید مرتضی حسینی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت پخش شبکه های تلویزیونی ایران از طریق ماهواره هات برد بیان کرد: اقدام خصمانه و غیراصولی اخیر منادیان دروغین آزادی بیان و آزادی رسانهها در قطع برنامههای برونمرزی صداوسیما بر روی ماهواره هاتبرد، نمونه دیگری از تناقضگوییهای سردمداران کشورهای غربی پیرو استکبار جهانی است.
حسینی با بیان اینکه ادعای رعایت و حمایت از حق آزادی بیان برای آنها تنها یک ادعای سیاسی است و برخوردی دو گانه با آن دارند و هر جا به نفعشان باشد آز آن استفاده می کنند، تأکید کرد: دیگر بر همگان واضح و روشن شده است که در پس شعارهای قشنگی چون آزادی بیان، حقوق بشر، جریان آزاد اطلاعات و ... مطرح می شود، سیاستمداران درغگویی قرار دارند که حتی تحمل شنیدن یک صدای مخالف را ندارند و از همه ابزارها برای خاموش کردن صدای غیر استفاده میکنند.
عضو کارگروه هنر، رسانه و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شبکههای ایرانی تنها شبکههایی هستند که از منظری غیر از نگاهی که استکبار جهانی دارد به رخدادهای جهانی و موضوعاتی چون بیداری اسلامی، اقدامات نظامیان رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینیها در غزه، بحران بحرین، مسئله سوریه و ... میپردازند و بدنبال روشنگری از حقایق جهان اسلام هستند.
وی با بیان این نکته که این اقدام هیچ تاثیری در گسترش شعار انقلاب نخواهد داشت افزود: برخورد با رسانههایی ایرانی نشان می دهد که شبکههای رادیویی و تلویزیونی صدا وسیمای جمـهوری اسلامی ایران در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به افکار عمومی در رویدادهای مهم منطقهای و فرامنطقهای توانستهاند کارشان را خوب انجام دهند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس اقدام رسانههای استکباری وابسته به غرب را یک جنگ رسانهای تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: این حق ماست که از هر ابزاری برای دفاع از حق خود در این زمینه استفاده کنیم.
وی افزود: غرب به خیال خام خویش تلاش میکند با اینگونه حرکتها نظام ما را تضعیف کند، درصورتی که صدای ضد استکباری مردم ما بلندتر از آن است که با این شیوهها بتوانند جلوی انتشار آن را بگیرند و این کار هیچ تاثیری در حرکت ملت ایران ندارد.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس این اقدام دولتمردان اروپایی را شدیداً محکوم میکند و اعتقاد دارد مجلس باید از تمام قوای خود برای برخورد با این اقدام غیرفرهنگی استفاده کند، افزود: طرحی دو فوریتی توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که در این طرح با اختصاص اعتبار به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ماموریت داده میشود با همکاری بنگاهها و خبرگزاریهای مستقل امکان پخش شبکههای ایرانی در جهان فراهم کند.
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