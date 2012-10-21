سید مرتضی حسینی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت پخش شبکه های تلویزیونی ایران از طریق ماهواره هات برد بیان کرد: اقدام خصمانه و غیراصولی اخیر منادیان دروغین آزادی بیان و آزادی رسانه‏ها در قطع برنامه‌های برون‌مرزی صداوسیما بر روی ماهواره هاتبرد، نمونه دیگری از تناقض‏گویی‏های سردمداران کشورهای غربی پیرو استکبار جهانی است.

حسینی با بیان اینکه ادعای رعایت و حمایت از حق آزادی بیان برای آنها تنها یک ادعای سیاسی است و برخوردی دو گانه با آن دارند و هر جا به نفعشان باشد آز آن استفاده می کنند، تأکید کرد: دیگر بر همگان واضح و روشن شده است که در پس شعارهای قشنگی چون آزادی بیان، حقوق بشر، جریان آزاد اطلاعات و ... مطرح می شود، سیاستمداران درغگویی قرار دارند که حتی تحمل شنیدن یک صدای مخالف را ندارند و از همه ابزارها برای خاموش کردن صدای غیر استفاده می‏کنند.

عضو کارگروه هنر، رسانه و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شبکه‌های ایرانی تنها شبکه‌هایی هستند که از منظری غیر از نگاهی که استکبار جهانی دارد به رخدادهای جهانی و موضوعاتی چون بیداری اسلامی، اقدامات نظامیان رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی‌ها در غزه، بحران بحرین، مسئله سوریه و ... می‌پردازند و بدنبال روشنگری از حقایق جهان اسلام هستند.

وی با بیان این نکته که این اقدام هیچ تاثیری در گسترش شعار انقلاب نخواهد داشت افزود: برخورد با رسانه‏هایی ایرانی نشان می دهد که شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا وسیمای جمـهوری اسلامی ایران در اطلاع‏رسانی و آگاهی‏بخشی به افکار عمومی در رویدادهای مهم منطقه‌ای و فرا‏منطقه‌ای توانسته‏اند کارشان را خوب انجام دهند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس اقدام رسانه‌های استکباری وابسته به غرب را یک جنگ رسانه‏ای تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: این حق ماست که از هر ابزاری برای دفاع از حق خود در این زمینه استفاده کنیم.

وی افزود: غرب به خیال خام خویش تلاش می‌کند با این‏گونه حرکت‏ها نظام ما را تضعیف کند، در‏صورتی که صدای ضد استکباری مردم ما بلندتر از آن است که با این شیوه‏ها بتوانند جلوی انتشار آن را بگیرند و این کار هیچ تاثیری در حرکت ملت ایران ندارد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان با بیان این‏که کمیسیون فرهنگی مجلس این اقدام دولت‏مردان اروپایی را شدیداً محکوم می‏کند و اعتقاد دارد مجلس باید از تمام قوای خود برای برخورد با این اقدام غیرفرهنگی استفاده کند، افزود: طرحی دو فوریتی توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که در این طرح با اختصاص اعتبار به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ماموریت داده می‏شود با همکاری بنگاه‌ها و خبرگزاری‌های مستقل امکان پخش شبکه‌های ایرانی در جهان فراهم کند.