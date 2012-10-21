راهکار عبور از مشکلات اجتماعی تقویت هیئت های مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر یکشنبه در جمع مسئولان هیئتهای مذهبی و کانون مداحان استان، اظهارداشت: امروز چهره مکتب شیعه در شعائر دینی، عزاداری و مدیحه سرایی اهل بیت(ع) آشکار می شود که در این راستا باید مسئولان این امر اهتمام جدی داشته باشند.

وی هیئت های مذهبی را یکی از مهمترین ارکان مکتب اهل بیت(ع) دانست و عنوان کرد: این هیئات رسالت برافراشته نگه داشتن پرچم دفاع از ارزش های دینی را بر عهده دارند.

حجت الاسلام لطفیان اضافه کرد:در این راستا باید تلاش شود آرمانها و حماسه های دینی احیا شود تا در پرتو آن چهره حقیقی مکتب اسلام و زیبایی های آن معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون جامعه ما دچار بحران های جدی است، تصریح کرد: در این خصوص هیئت های مذهبی باید پایگاه آسیب دیدگان از این بحران باشند.

حجت الاسلام لطفیان بحران عبودیت را یکی از مهمترین آسیب های دینداری عنوان کرد و بیان داشت: هیئت های مذهبی باید مسیر رسیدن به عبودیت در جامعه را هموار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان خواستار برگزاری هرچه باشکوهتر آئین های ویژه در مناسبت های ماه ذی الحجه بویژه عید سعید غدیرخم شد.