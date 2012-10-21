بررسی علت متروک شدن ناگهانی بزرگترین شهر عصر برنز

علی بیننده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قدمت بالغ بر سه هزار ساله بزرگترین شهر عصر برنز در جنوب دریاچه ارومیه در منطقه تپه سه گردان مهاباد، افزود: بر اساس نتایج اولیه کاوش یک ماه معلوم شدن این شهر یک هزار و 500 سال قبل به دلایل نامعلوم متروکه شده که هم اکنون به دنبال بررسی و کشف این علت هستیم.

وی با بیان اینکه این تپه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یکی از بزرگترین شهر های عصر برنز در جنوب دریاچه ارومیه محسوب می شود، اظهار داشت: کاوشهای باستان شناسی در این شهر تاریخی در قالب 4 کارگاه 4 در 4 متری به مدت یک ماه انجام و دیروز به اتمام رسید.

سرپرست گروه کاوش باستان شناسی تپه سه گردان با بیان اینکه در این کاوشها بقایای آثار معماری و تدفین شامل استخوانها و ابزاری از قبیل هاون مربوط به عصر برنز و عصر آهن کشف شد، عنوان کرد: با این کاوش مشخص می‌شود که آنچه در شمال غرب ایران و بویژه جنوب دریاچه‌ ارومیه رخ داده، تدریجی یا یک اتفاق ناگهانی بوده است.

بیننده هدف از کاوش باستان‌ شناسی در چنین تپه‌ ای را بررسی انتقال فرهنگهای عصر برنز به عصر آهن دانست و ادامه داد: این تپه که یکی از محوطه های ارزشمند تاریخی آذربایجان غربی بوده و قدمت آن به هزاره دوم پیش از میلاد می رسد.