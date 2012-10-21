کشف 7 کیلو ماده مخدر تریاک در رودبار گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی افزود: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی پارک ساحلی منجیل در حین کنترل خودروهای عبوری در دو عملیات جداگانه موفق به کشف این میزان مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی همچنین به عملیات نخست پلیس این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: ماموران انتظامی به یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین که از مسیر کرج به رشت در حرکت بوده مشکوک و پس از صدور دستور توقف با فرار راننده مواجه شدند.

فرماند نیروی انتظامی رودبار با اشاره به اینکه سرنشین این خودرو در عملیات تعقیب و گریز دستگیر شد و تلاش پلیس برای دستگیری راننده این خودرو ادامه دارد، گفت: اکیپ های عملیاتی پلیس در بازرسی از این خودرو چهار کیلو و 500 گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در عملیات دوم اکیپ عملیاتی ایستگاه بازرسی به یک دستگاه خودروی سمند با پنج سرنشین که به صورت خانوادگی از مسیر بندرعباس به رشت در حرکت بوده مشکوک و ضمن متوقف کردن خودرو دو کیلو و 500 گرم ماده مخدر تریاک از داخل ساک دو نفر از سرنشینان این خودرو کشف و متهمان را دستگیر کردند.

طرح عملیاتی دستگیری سارقان داخل خودرو در گیلان

کارآگاهان آگاهی گیلان در اجرای طرح عملیاتی سالانه خود، طرح عملیاتی دستگیری سارقان داخل خودرو را به مدت دو روز در استان اجرا کردند.

اکیپ های عملیاتی پلیس آگاهی استان با بررسی پرونده های سرقتی مربوط به ماه های گذشته موفق به دستگیری 9 سارق در مرکز استان و دیگر شهرستان ها شدند.

سارقان به 11 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف و از آنان نیز کارت ملی، کارت سوخت، گوشی تلفن همراه، وجه نقد، کارت شارژ و غیره کشف شده است.

تشکیل شورای امر به معروف در 6 اتحادیه صنفی

مسئول تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان از تشکیل شورای امر به معروف در شش اتحادیه صنفی فعال صومعه ‌سرا خبر داد و گفت: بازاریان نقش مهم و خطیری در راستای اجرای اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بر عهده دارند.

منصور قربانی افزود: احیای مقوله امر به معروف و نهی از منکر تنها در صورت همکاری تنگاتنگ و مداوم اقشار و افراد مختلف تحقق ‌پذیر است.

وی یادآور شد: صومعه‌ سرا از پیشتازان عرصه ستادی و از شهرستان‌ های برتر و موفق در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در استان است.

مسئول تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان همچنین از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح شش اتحادیه صنفی فعال صومعه ‌سرا خبر داد و افزود: این اتحادیه‌ ها در راستای کنترل بر اوضاع بازار و بازاریان به عنوان نمونه اجرای اهداف و طرح‌ های این ستاد انتخاب می ‌شوند.

تهیه سند راهبردی چای

استاندار گیلان از تهیه طرح جامع و سند راهبردی چای خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب نهایی در دولت اجرایی می‌ شود.

کیهان هاشم ‌نیا با بیان اینکه طرح جامع و سند راهبردی چای آماده شده است، افزود: در این طرح برای پرداخت طلب چایکاران از طریق صندوق کشاورزی وزارت جهاد و کشاورزی کمک خواهیم گرفت تا زمان دریافت مطالبات چایکاران به 15 روز برسد.

وی با بیان اینکه باید از حاشیه‌ ها دوری کرد، یادآورشد: آنچه مردم به آن نیاز دارند ایجاد اشتغال، رشد کشاورزی و افزایش رفاه و امنیت آنهاست و تمام همت مسئولان برای تحقق این اهداف است.

بازدید 2 هزار نفر از جشنواره سنتی انارچینی در روستای تاریخی انبوه

این جشنواره قدمتی 100 سال دارد و در آخرین جمعه مهرماه برگزار می شود، مردم روستای تاریخی انبوه رودبار بر اساس رسمی دیرینه بعد از اذان صبح آخرین روز جمعه مهرماه با ندای الله اکبر به باغ های انار می روند تا محصول باغشان را بچینند، روستای انبوه 90 هکتار باغ انار دارد.

امید عزیزی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان اعلام کرد: حدود دو هزار نفر از جشنواره انارچینی انبوه دیدن کردند، روستای تاریخی انبوه که سه هزار و 500 سال قدمت دارد هزار و 200 نفر جمعیت دارد که گویش آنان تاتی یکی از گویش های باستانی است.