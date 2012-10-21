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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

بیرانوند خبر داد:

مرحله دوم طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی در لرستان اجرا می شود

مرحله دوم طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی در لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از اجرای مرحله دوم طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به اجرای طرح شبنم اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از ورود کالای قاچاق، جلوگیری از عرضه کالای تقلبی و حمایت از تولید ملی است.

وی با بیان اینکه طرح شبنم با استفاده از ظرفیت مردم اجرا می شود تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در کار نظارت و بازرسی بر نحوه ورود و عرضه کالاها است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه با اجرای این طرح همه کالاهای وارد و عرضه شده داری یک کد خاص می شوند یادآور شد: در صورت وجود هر گونه تخلف مردم می توانند موارد را با استفاده از پیامک، تلفن گویا و وب سایت طرح شبنم اعلام کنند.

بیرانوند با تاکید بر اینکه وراد کنندگان و عرضه کنندگان کالا در استان باید فرم خود اظهاری را در رابطه با کالاهای خود تکمیل کنند افزود: مرحله اول طرح شبنم آذرماه سال گذشته در سطح وارد کنندگان استان اجرا شد.

وی تصریح کرد: همچینن مرحله دوم تکمیل فرمهای خود اظهاری در سطح عرضه کنندگان از مهرماه شروع و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه مرحله دوم دارای گستردگی بیشتری است، عنوان کرد: مردم استان در صورت دیدن هر گونه تخلف در سطح واحدهای عرضه می توانند موارد را از طریق پیامک، تلفن گویا و وب سایت طرح شبنم گزارش دهند.

بیرانوند تصریح کرد: در نهایت به کسانی که این موارد را گزارش داده اند هدایایی داده می شود.

وی همچنین به اجرای مرحله اول طرح شبنم در لرستان اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح در استان بیش از 11 هزار مورد برچسب بین وارد کنندگان استان توزیع شده است.

کد مطلب 1725113

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