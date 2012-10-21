دستگیری یک تروریست در مرز/ ارائه امان نامه برای اشرار

محمد مرزیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرد دستگیر شده با پوشش نظامی قصد داشت در نقطه مرزی ایران و افغانستان وارد سیستان و بلوچستان شود که توسط ماموران دستگیر شد.

وی گفت: پس از تحقیقات لازم مشخص شد که این فرد از طریق گروهک جندالشیطان برای اقدامات تروریستی ماموریت داشته است.

وی افزود: فرد دستگیر شده اقرار کرد که قرار بوده پس از ورود به ایران مواد انفجاری در اختیارش قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان داشت: اکثر افراد به علت جهل و نادانی توسط کسانی که چشم دیدن امنیت و آرامش ما را ندارند دست به شرارت و عملیات تروریستی می زنند.

وی گفت: این قبیل افراد درصورتی که دستشان به خون آلوده نباشد می توانند با معرفی به مراجع قانونی از رافت نظام اسلامی استفاده کرده و امان نامه بگیرند و با خیالی آسوده به زندگی شرافتمندانه بازگردند.

وی همچنین با اشاره به حادثه تروریستی مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار افزود: با تلاش نیروهای امنیتی عوامل این حادثه تروریستی شناسایی و اقدامات لازم برای دستگیری آنان آغاز شده است.