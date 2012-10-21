زمان برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: بر اساس هماهنگی با مؤسسه برگزاری نمایشگاه های کتاب تهران، زمان برگزاری این نمایشگاه در استان هرمزگان چهار الی 10 دی ماه اعلام شد.

وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان به لحاظ کیفیت کتب و هم چنین ابعاد برگزاری نمایشگاه و حضور ناشران مطرح کشور از دوره های قبل بسیار متمایز و در سطح مطلوب تری خواهد بود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان در محل دائمی نمایشگاه ها واقع در سه راه جهان بار با بیش از 800 غرفه و با حضور بیش از 780 ناشر از سراسر کشور به صورت مستقیم و نمایندگی برگزار می شود.

پیشدار یادآورشد: علاوه بر ناشران کشوری، ناشران استان هرمزگان نیز در این نمایشگاه حضوری فعال خواهند داشت و در بخش جنبی نیز از فعالان حوزه نشر کتاب تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی به معرفی تعدادی از برنامه های بخش جنبی پرداخت و افزود: غرفه کودک و نوجوان، نقاشی کودکان، قصه گویی، رادیو نمایشگاه، شب شعر با حضور شاعران مطرح، دیدار و نشست با نویسندگان و مؤلفان استان، نمایشگاه های مختلف آثار دینی، قرآنی، هنرهای تجسمی و ... از جمله تعدادی از برنامه های بخش جنبی دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگانی است که تاکنون برنامه ریزی شده است.