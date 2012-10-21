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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

زمان برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان اعلام شد

زمان برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان اعلام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، زمان دقیق برگزاری دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان را چهار الی 10 دی ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: بر اساس هماهنگی با مؤسسه برگزاری نمایشگاه های کتاب تهران، زمان برگزاری این نمایشگاه در استان هرمزگان چهار الی 10 دی ماه اعلام شد.

وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان به لحاظ کیفیت کتب و هم چنین ابعاد برگزاری نمایشگاه و حضور ناشران مطرح کشور از دوره های قبل بسیار متمایز و در سطح مطلوب تری خواهد بود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان در محل دائمی نمایشگاه ها واقع در سه راه جهان بار با بیش از 800 غرفه و با حضور بیش از 780 ناشر از سراسر کشور به صورت مستقیم و نمایندگی برگزار می شود.

پیشدار یادآورشد: علاوه بر ناشران کشوری، ناشران استان هرمزگان نیز در این نمایشگاه حضوری فعال خواهند داشت و در بخش جنبی نیز از فعالان حوزه نشر کتاب تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی به معرفی تعدادی از برنامه های بخش جنبی پرداخت و افزود: غرفه کودک و نوجوان، نقاشی کودکان، قصه گویی، رادیو نمایشگاه، شب شعر با حضور شاعران مطرح، دیدار و نشست با نویسندگان و مؤلفان استان، نمایشگاه های مختلف آثار دینی، قرآنی، هنرهای تجسمی و ... از جمله تعدادی از برنامه های بخش جنبی دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگانی است که تاکنون برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 1725118

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