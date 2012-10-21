کارگاه آموزشی طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی در لرستان برگزار شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه آموزشی طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی در راستای اجرای مرحله دوم این طرح در لرستان برگزار شد.

وی بیان داشت: این کارگاه با حضور تشکلهای صنفی، نمایندگان فرمانداران شهرستانها، روسای شهرستانی ادارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، گمرک و نیروی انتظامی در استان برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: کارگاه آموزشی طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی امروز یکشنبه به صورت یک روزه برگزار شد.

بیرانوند آموزش روند اجرای مرحله دوم طرح شبنم، آموزش تکمیل فرم های خوداظهاری، گرفتن تصمیم های لازم برای تسهیل در اجرای طرح شبنم و... را از جمله محورهای برگزاری این کارگاه برشمرد.